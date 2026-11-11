A segunda Carreta do Coração foi inaugurada em Manaus na quarta‑feira (11/11/2026) pelo governador Roberto Cidade. A unidade móvel, que tem capacidade para realizar mais de 3 mil consultas e exames por mês, segue para Novo Airão a partir de 16 de novembro, permanecendo no município até 27 de novembro.

Em Novo Airão, a carreta oferecerá consultas com cardiologistas, eletrocardiograma (ECG), ecocardiograma convencional e teste ergométrico. A equipe é composta por sete profissionais, entre médicos cardiologistas, enfermeiros e técnicos, que atenderão a população da região do Alto Rio Negro.

Durante a cerimônia de inauguração, o governador destacou que as Carretas do Coração ampliam o acesso a serviços especializados tanto na capital quanto nos municípios mais distantes do interior. O secretário de Estado de Saúde, Luís Alberto Saraiva, ressaltou que a estrutura permitirá a detecção precoce de doenças cardiovasculares, contribuindo para a redução de mortes por problemas cardíacos no Amazonas.

Os atendimentos nas Carretas são agendados pelo Sistema Nacional de Regulação (Sisreg). Os pacientes precisam apresentar documento de identidade, Cartão Nacional de Saúde (CNS), comprovante de agendamento e encaminhamento médico para cardiologia, podendo levar exames anteriores para melhor acompanhamento.

👁 3 visualizacoes