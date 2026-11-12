Com a vitória, o Partido Democrata chega a 55 cadeiras na Casa Alta do Congresso norte-americano.
O resultado reforça a presença do partido na Casa Alta.
A Casa Alta faz parte do Congresso norte-americano.
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