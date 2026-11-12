A linhagem identificada pela vigilância genômica brasileira corresponde a 90% dos sequenciamentos analisados em 2026.

Essa informação destaca a presença majoritária da linhagem nos dados coletados.

A vigilância genômica continua acompanhando a circulação no país.

O percentual indica forte predominância nos resultados de 2026.

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