Profissões em alta para 2027: veja cargos com salários de até R$ 93,5 milMultinacionais, bancos digitais e grandes grupos industriais estão entre as empresas mais bem avaliadas para trabalhar no Brasil. Mas a liderança da lista reserva uma surpresa e foge dos nomes tradicionalmente associados à disputa pelos melhores talentos.O levantamento, divulgado nesta quarta-feira (11), foi elaborado pelo Indeed e pelo Glassdoor com base em avaliações anônimas e voluntárias de funcionários e ex-funcionários. Para participar do ranking geral, as empresas precisam ter mais de mil avaliações.A campeã desta vez é a Cresol, cooperativa financeira fundada em 1995 no interior do Paraná. A instituição superou gigantes globais de tecnologia e grandes companhias industriais para liderar o ranking geral do Employer Branding Awards 2026.Atualmente, a cooperativa reúne mais de 1 milhão de cooperados e está presente em 20 estados brasileiros.Ranking das melhores empresas para trabalhar no Brasilg1A lista reúne empresas de diferentes segmentos da economia. Entre as dez primeiras colocadas, três são ligadas à tecnologia e à inovação, duas atuam no setor financeiro e cinco pertencem à indústria e aos bens de consumo.Além da Cresol, o grupo das cinco primeiras inclui a SAP, desenvolvedora de softwares corporativos; a Experian, empresa especializada em dados e serviços financeiros; a BAT; e o banco digital C6 Bank.Além da classificação geral, o Indeed e o Glassdoor divulgaram rankings específicos por setor.Indeed e o Glassdoor divulgaram rankings das melhores empresas para trabalhar em 2026g1Entre as empresas de tecnologia e telecomunicações, a SAP aparece na primeira posição, seguida pela Experian e pelo Google. A lista da categoria também inclui Claro, CWI Software, GFT Technologies, iFood, Sankhya, Vivo e Zup Innovation.No setor financeiro, a liderança é da Cresol, que também ocupa o primeiro lugar na classificação geral. O C6 Bank aparece em segundo na categoria, seguido por Nubank, B3, Banco BV, Creditas, Itaú Unibanco, Porto, Sicredi e XP Inc..Já entre as empresas da indústria, a Petrobras ocupa a primeira posição. Supergasbras e BAT completam as três primeiras colocações. Também aparecem na lista Ambev, ArcelorMittal, BASF, The HEINEKEN Company, L’Oréal, Nestlé e Vale.O levantamento também reconheceu empresas de outros segmentos. No varejo, o Grupo Autoglass lidera a lista, seguido por Grupo Boticário e Atacadão.Na área da saúde, a primeira colocação ficou com a Libbs Farmacêutica, enquanto o Einstein Hospital Israelita aparece em segundo lugar. Já em logística e transporte, a MRS ocupa o topo do ranking, à frente da Localiza&Co e da Rumo.Como o levantamento foi feitoO ranking foi elaborado pelo Indeed e pelo Glassdoor com base nas avaliações anônimas e voluntárias registradas por funcionários e ex-funcionários no Glassdoor. Os relatos levam em conta diferentes aspectos da experiência profissional, incluindo ambiente de trabalho, liderança, possibilidades de crescimento, remuneração e cultura organizacional.Para concorrer à classificação geral, as empresas precisaram reunir mais de 1.000 avaliações na plataforma. Segundo os organizadores, os resultados foram calculados a partir do histórico completo dessas avaliações, permitindo identificar quais organizações mantêm, ao longo do tempo, os maiores índices de satisfação entre seus profissionais.Ao todo, 62 empresas foram reconhecidas em diferentes categorias do Employer Branding Awards 2026, premiação que busca apontar as marcas empregadoras mais bem avaliadas pelos trabalhadores brasileiros.Sede da Petrobras no Rio de JaneiroDaniel Silveira/G1