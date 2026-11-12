A Prefeitura de Manaus, por meio do Serviço de Atendimento e Proteção ao Consumidor (Procon Manaus), divulgou, nesta quinta-feira, 12/11, o resultado da Pesquisa Mensal de Preços dos Combustíveis referente ao mês de novembro. O levantamento apontou redução de R$ 0,80 no menor preço da gasolina comum, que passou de R$ 7,09, em outubro, para R$ 6,29, em novembro. A pesquisa também identificou queda nos menores preços dos demais combustíveis analisados.

“Os dados deste levantamento mostram que os preços podem variar de forma diferente entre os tipos de combustíveis e os estabelecimentos. Por isso, é importante que o consumidor não escolha o primeiro posto sem antes verificar outras opções. Comparar os valores é uma atitude simples que pode fazer diferença no orçamento e permite abastecer com mais informação”, destacou a presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu.

A pesquisa foi realizada no dia 10/11 e contemplou gasolina comum, gasolina aditivada, etanol hidratado, óleo diesel S500 (comum) e óleo diesel S10 (aditivado). Ao todo, foram analisados 40 postos de combustíveis distribuídos por diferentes regiões de Manaus.

Em novembro, a gasolina comum apresentou preços entre R$ 6,29 e R$ 6,99. A gasolina aditivada variou de R$ 6,39 a R$ 7,49, com redução de R$ 0,70 no menor preço em relação a outubro. Já o etanol hidratado foi encontrado entre R$ 4,39 e R$ 4,99, registrando queda de R$ 0,59 no menor valor.

O diesel S500 apresentou preços entre R$ 6,99 e R$ 7,29, com redução de R$ 0,10 no menor preço em comparação com o mês anterior. O diesel S10 também variou de R$ 6,99 a R$ 7,59, registrando queda de R$ 0,10 no menor valor.

A pesquisa é realizada mensalmente em postos de diferentes regiões de Manaus e tem caráter exclusivamente informativo. O levantamento permite acompanhar as variações dos preços praticados no mercado, identificar diferenças entre os estabelecimentos e oferecer ao consumidor mais informações na hora de escolher onde abastecer.

Confira a lista completa da pesquisa do Procon Manaus

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