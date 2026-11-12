Consultor agrícola Lucas Siqueira postou um vídeo em sua rede social explicando os fatores por trás da alta dos preços do tomate.Reprodução“‘Quinze reais o quilo do tomate. Isso é um absurdo!’ Falou o pessoal lá da cidade, que acredita que o tomate nasce na prateleira do supermercado. Mas deixa eu te mostrar de onde ele realmente vem.”É assim que o consultor agrícola Lucas Siqueira, que trabalha com tomate há 21 anos, começa um vídeo publicado nas redes sociais para mostrar os desafios enfrentados nas lavouras e explicar por que o produto ficou mais caro.No ano, o preço do tomate disparou 89,76%. Somente em outubro, o alimento ficou 19,57% mais caro em relação a setembro, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta quinta-feira (12).Super El Niño atrasa colheitas e provoca alta de preço do tomate.“O objetivo do vídeo é falar que o preço do tomate na prateleira não é o que o produtor recebe no campo, mas muitas pessoas culpam o produtor, dizendo que o produtor está explorando, e a realidade não é essa”, disse o consultor, ao g1.O relato de Siqueira se soma a uma série de conteúdos publicados por produtores rurais nas últimas semanas em reação a críticas sobre a disparada do preço do tomate nas redes sociais. Enquanto parte dos consumidores culpa os agricultores, outros responsabilizam o governo. Mas atribuir a alta a um ou a outro não explica o que aconteceu.“O clima já não tem a mesma definição de antigamente”, resume Siqueira.João Paulo Bernardes Deleo, pesquisador da equipe de Hortifrúti do Cepea, da Esalq/USP, afirma que a disparada foi resultado de uma combinação de problemas climáticos.No Sul e no Sudeste, o excesso de chuva favoreceu o surgimento de doenças nas plantações. Já em regiões como o Cerrado Mineiro, a alternância entre períodos secos e chuvosos aumentou a incidência de pragas.A sequência de dias nublados também prejudicou o desenvolvimento das plantas, enquanto as temperaturas mais baixas do que o normal nesta primavera atrasaram o amadurecimento dos frutos – o calor é o que ajuda o tomate a amadurecer. Com menos tomates chegando ao mercado, os preços subiram.IPCA fica em 0,14% no mês de outubroO valor encontrado na prateleira, porém, não depende apenas da quantidade produzida no campo. Até chegar ao consumidor, o tomate é selecionado, classificado, embalado e transportado, além de passar por atacadistas e varejistas. Cada etapa tem custos, negociações e perdas que entram na formação do preço final.No vídeo publicado nas redes sociais, Siqueira afirma ainda que os produtores também enfrentam aumento nos custos de produção. “Também sofremos muito com a alta carga tributária sobre sementes, fertilizantes, defensivos, combustível e energia elétrica”.LEIA TAMBÉM:Brasil nunca produziu tanta carne bovina, mas brasileiro come cada vez menos; entenda o paradoxoQuanto custa matar a saudade do Brasil? Comidas típicas são até 179% mais caras no exteriorEm resumo: o que aconteceu no campo que contribuiu para a alta dos preços?➡️ Excesso de chuva: no Sul e no Sudeste, chuvas frequentes favoreceram o aparecimento de doenças bacterianas, diz Deleo.➡️ Mudanças bruscas no tempo: em regiões como o Cerrado mineiro, períodos secos foram seguidos por chuvas intensas, criando condições para a ocorrência de pragas e doenças;➡️ Menos luz solar: os dias nublados fizeram as plantas acumular menos energia, o que resultou em frutos menores e, em alguns casos, na perda de flores que dariam origem a novos tomates;➡️Frio fora de época: as temperaturas mais baixas do que o normal em setembro e outubro atrasaram o amadurecimento dos frutos e diminuíram a quantidade disponível para a colheita;➡️ Redução da área plantada: após uma sequência de prejuízos, especialmente entre meados de 2024 e o início de 2025, os agricultores reduziram os investimentos e plantaram menos.Mau tempo reduziu a quantidade de tomatesEmbora vários problemas tenham afetado as lavouras, Deleo aponta a baixa produtividade como a principal razão para os preços terem chegado aos atuais patamares. Na prática, isso significa que cada hectare plantado passou a entregar uma quantidade menor de tomates.Esse problema já havia aparecido entre março e o início do inverno. A produtividade melhorou em julho, quando os preços caíram, mas voltou a recuar a partir de setembro.A piora se intensificou entre outubro e novembro, principalmente por causa das condições climáticas no Sul e no Sudeste.“A principal razão é a produtividade mais baixa, principalmente agora entre outubro e novembro”, afirma Deleo.O pesquisador ressalta que as condições não foram iguais em todas as regiões. No Sul e no Sudeste, o excesso de chuva teve grande peso. Já em áreas produtoras do Cerrado mineiro, como a região de Araguari, as lavouras enfrentaram oscilações entre períodos secos e chuvosos.De um extremo ao outroAs mudanças bruscas no tempo afetaram as plantações de diferentes maneiras. Nos períodos secos e mais quentes, houve maior incidência de pragas. Quando a chuva voltou com intensidade e persistiu por vários dias, aumentou o risco de doenças bacterianas.“Você tem tanto problema durante o ciclo com excesso de chuva quanto com falta de chuva. Às vezes, tem os dois problemas juntos”, explica Deleo.O excesso de umidade também pode comprometer o funcionamento da própria planta. Já os dias nublados reduzem a quantidade de luz recebida pelos tomateiros, que passam a acumular menos energia.Isso não significa necessariamente que todas as plantas produzirão menos frutos. Em alguns casos, porém, os tomates ficam menores. Em outros, as condições climáticas podem provocar a perda de flores que dariam origem a novos frutos.Frio atrasou o amadurecimentoAs temperaturas mais baixas do que o normal em setembro e outubro também mexeram com a oferta. Como o calor ajuda o tomate a amadurecer, o frio faz o processo avançar mais devagar.Assim, os frutos permanecem por mais tempo nas plantas e demoram para chegar ao ponto de colheita. O resultado é uma redução temporária da quantidade disponível no mercado.Segundo o pesquisador, esse movimento ajuda a entender por que o preço do tomate pode mudar tão rapidamente. Quando as temperaturas subirem, muitos frutos que estavam amadurecendo lentamente poderão ficar prontos quase ao mesmo tempo.Preço pode cair quando esquentarA chegada do calor tende a acelerar o amadurecimento dos frutos e aumentar a oferta de tomate no mercado. Com mais produto disponível, os preços podem recuar.A queda, porém, pode ser temporária. Se muitos tomates amadurecerem ao mesmo tempo, a oferta aumenta rapidamente e derruba as cotações. Mais adiante, quando esse volume se esgota, os valores podem voltar a subir.“De repente, do dia para a noite, aumenta toda a oferta e o preço vai lá embaixo. A hora que dá essa limpada na produção, o preço volta a subir”, explica Deleo.Por isso, a expectativa é de oscilações ao longo da safra de verão, que vai de novembro a junho. Segundo o pesquisador, os preços médios devem permanecer elevados pelo menos até maio ou junho.

Diomicio Gomes/O Popular