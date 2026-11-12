Detidos começaram a receber avisos de soltura.

A resistência à libertação de militares ainda dificulta um acordo completo.

As informações indicam que o processo de liberação não está totalmente resolvido devido a essa resistência.

O avanço depende da superação desse obstáculo específico.

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