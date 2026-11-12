Bombardeios atingiram instalações elétricas e um prédio residencial em Kiev.
Zelensky denunciou falhas no sistema de comunicação militar Starshield.
As informações são limitadas aos relatos sobre os impactos nas estruturas elétricas e no sistema mencionado.
Fonte: Jovem Pan
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