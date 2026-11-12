A deputada federal eleita Joana Darc (União Brasil) pode ficar novamente com o comando da Secretaria de Estado de Proteção Animal (Sepet) na próxima gestão do governador eleito Omar Aziz (PSD). A parlamentar foi titular da pasta por um período total de aproximadamente seis meses, dividido em duas passagens entre o final de 2025 e o início de 2026.

Nesta quinta-feira (12), Joana publicou uma fotografia ao lado de Omar Aziz nas redes sociais. O registro reforçou a percepção de aproximação entre os dois durante as articulações para a formação do futuro governo, embora não represente uma confirmação de acordo sobre cargos.

A movimentação tem uma consequência política importante: caso Joana opte por deixar a Câmara dos Deputados para assumir uma função no Executivo estadual, o primeiro suplente da Federação União Progressista e ex-vice-governador Tadeu de Souza (PP), poderá ser convocado para ocupar a vaga.

A publicação feita por Joana Darc ocorre em meio às conversas sobre a composição da futura administração estadual. Interlocutores apontam que a deputada tem trabalhado para preservar espaço na condução das políticas públicas de proteção animal.

“Temos um governador eleito que assumiu compromisso com a causa animal. Mas o que poucos sabem é que o Omar Aziz ama os animais de verdade. Quem entra na casa dele vê: os cães dele são criados como filhos e não saem do pé dele”, disse Joana.

Outro movimento relatado nos bastidores é o direcionamento de emendas parlamentares para ações ligadas à secretaria. A estratégia reforçaria o interesse da parlamentar em continuar influenciando a área, mesmo após a eleição para a Câmara Federal.

Até o momento, entretanto, Omar Aziz não anunciou oficialmente quem comandará a Sepet a partir de 2027.

Tadeu de Souza pode herdar vaga de Joana Darc na Câmara

Uma eventual saída de Joana Darc do mandato de deputada federal abriria caminho para Tadeu de Souza (PP), primeiro suplente da Federação União Progressista no Amazonas.

Ex-vice-governador do estado e procurador de carreira, Tadeu recebeu 62.903 votos nas eleições de 2026. Ele ficou atrás de Joana Darc, eleita com 85.461 votos, na lista da federação.

A chegada de Tadeu à Câmara, porém, não é automática. Depende de uma decisão de Joana sobre assumir um cargo no Executivo, da formalização de eventual afastamento ou renúncia e dos procedimentos legais para convocação do suplente.

Omar Aziz prepara composição do novo governo

Eleito governador do Amazonas no segundo turno das eleições de 2026, Omar Aziz obteve 61,42% dos votos válidos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A formação da equipe de governo deve definir os espaços políticos e administrativos que serão ocupados a partir de janeiro de 2027.

Nesse cenário, a permanência de Joana Darc na Secretaria de Proteção Animal é uma das possibilidades em discussão nos bastidores. Se confirmada, a escolha poderá provocar uma mudança na representação do Amazonas na Câmara dos Deputados.

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