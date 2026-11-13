Ei, cinéfilos e maratonistas de plantão! Hoje, 13 de novembro de 2026, o streaming tá pegando fogo com produções imperdíveis que vão do épico grego ao terror caseiro. Separei os 7 títulos mais bombados do momento, disponíveis em plataformas como Netflix, Prime Video, Disney+ e Max. Bora conferir o que tá valendo a pena maratonar ou assistir agora?

A Odisseia (Filme) — Nota: 8.0/10 chega com tudo pra te levar pra uma jornada épica de 20 anos ao lado do rei Odisseu, cheio de monstros, deuses e drama familiar. Vale assistir se você curte aventuras mitológicas cheias de ação e emoção, disponível no Prime Video!

Sem Desistir (Filme) — Nota: 7.9/10 é pura adrenalina num vilarejo remoto da Java Central, onde um ex-soldado e seus netos lutam contra criminosos implacáveis. Perfeito pra quem gosta de survival intenso e emocionante, rolando na Netflix.

Vingadores: Doutor Destino (Filme) — Nota: 0.0/10 promete um crossover insano com heróis de três universos enfrentando uma ameaça cósmica. Mesmo com nota em aberto, a expectativa tá alta pra esse espetáculo da Marvel no Disney+!

Outra Mamãe (Filme) — Nota: 6.1/10 traz terror psicológico com uma entidade sinistra saindo do armário de uma garotinha de 8 anos. Ideal pra sessões de susto em família, disponível na Max.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder (Série) — Nota: 7.2/10 continua expandindo o universo de Tolkien com paz ameaçada na Terra-média e personagens lendários. Uma série épica pra fãs de fantasia, no Prime Video.

VisionQuest (Série) — Nota: 8.4/10 é a pedida mais animada do dia, com Visão fugindo de caçadores e consultando IAs como Ultron pra achar seu propósito. Divertida, reflexiva e cheia de ação no Disney+!

Jimmy Kimmel Live! (Série) — Nota: 5.3/10 traz o talk show mais descontraído da noite, com entrevistas hilárias e convidados surpresa. Ótima pra relaxar e rir um pouco, disponível na Netflix.

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