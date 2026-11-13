A Banda de Música da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) estreia oficialmente nesta sexta-feira (13), às 18h30, em apresentação no Teatro da Instalação, localizado na rua Frei José dos Inocentes, no Centro de Manaus. Formado por discentes, egressos e músicos convidados da sociedade artística de Manaus, o grupo marca o lançamento de um novo ato artístico, pedagógico e cultural, que amplia as iniciativas de valorização da música e de extensão universitária.

O projeto nasce com a proposta de estabelecer um espaço permanente de prática musical coletiva, aperfeiçoamento instrumental, integração acadêmica e representação institucional. O projeto reúne músicos com diferentes trajetórias e experiências e também busca resgatar e valorizar a tradição das bandas cívicas e militares, reconhecendo sua contribuição histórica para a formação da identidade musical brasileira.

Entre os objetivos do projeto estão a pesquisa, a recuperação, a catalogação e a execução de repertórios originais escritos para bandas de música, incluindo obras que deixaram de ser executadas ao longo do tempo. A programação artística deverá contemplar diferentes períodos e estilos musicais, promovendo o diálogo entre tradição e contemporaneidade, com repertórios que abrangem a música de concerto, a música popular e a produção musical amazônica.

“A criação da Banda de Música da UEA representa um passo importante para fortalecer a presença da música na universidade e ampliar as oportunidades de formação artística dos nossos estudantes. Queremos construir um espaço de aprendizagem, troca de experiências e valorização da tradição musical, sem deixar de dialogar com a diversidade e a produção cultural da Amazônia”, destaca o coordenador da Banda de Música da UEA, Fabio Carmo.

Além das apresentações artísticas, o projeto terá atuação voltada à extensão universitária, com concertos didáticos, participação em eventos institucionais e intercâmbios com escolas, bandas e outras instituições culturais do Amazonas. A iniciativa também pretende aproximar a universidade da comunidade, ampliando o acesso à produção musical e contribuindo para a formação cultural no estado.

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