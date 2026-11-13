Serviços Microsoft caem em 70 países; empresa faz reparosUma falha global nos serviços da Microsoft afeta empresas, governos e serviços de emergência em dezenas de países. O problema, que começou na quinta-feira (12), continuava nesta sexta-feira (13) e atingiu ferramentas muito usadas no trabalho, como o Outlook, o Teams e o assistente de inteligência artificial Copilot.A interrupção provocou dificuldades em diferentes setores. No Reino Unido, por exemplo, falhas nos sistemas da empresa prejudicaram serviços de ambulância e centros da rede pública de saúde. Na Índia, companhias aéreas alertaram que poderiam deixar de receber solicitações de clientes.🗒️Tem alguma sugestão de reportagem? Mande para o g1O impacto também chegou a órgãos públicos. O Ministério das Relações Exteriores da Nova Zelândia informou que a falha afetou o recebimento de e-mails de suas embaixadas, consulados e representações diplomáticas em todo o mundo.Na Alemanha, o governo prevê que a interrupção tenha um impacto significativo nas empresas do país. Um porta-voz do Ministério Digital alemão afirmou, porém, que não havia relatos de grandes falhas na administração federal.A dimensão do problema também chama atenção pelo número de usuários que podem depender dos serviços afetados. Segundo a Associated Press (AP), a interrupção pode alcançar até 450 milhões de pessoas, considerando o total de clientes pagantes divulgado pela Microsoft.Serviços de emergência enfrentam dificuldades no Reino UnidoNo Reino Unido, entidades locais do Serviço Nacional de Saúde (NHS, na sigla em inglês) relataram problemas provocados pela falha.Rachel Harrison, representante do sindicato GMB, afirmou à AFP que a situação tem um “grave impacto” nos serviços de ambulância e nos centros de atendimento do NHS.Segundo ela, equipes de atendimento telefônico e de chamadas de emergência não conseguem transmitir informações sobre os pacientes como fazem normalmente. Isso provoca um acúmulo de pendências e pode gerar problemas no atendimento.A sindicalista afirmou, no entanto, que as intervenções de urgência pareciam estar preservadas.Empresas têm dificuldades para atender clientesA falha também afetou empresas de diferentes setores.Na Índia, companhias aéreas alertaram que poderiam não receber solicitações de clientes. A situação também provocou mudanças na rotina de empresas e instituições financeiras.A fabricante americana de veículos elétricos Workhorse Group adiou a divulgação de seus resultados do terceiro trimestre por causa da interrupção.Já a Euronext, operadora de bolsas de valores na Europa, orientou empresas listadas em seus mercados a entrarem em contato por telefone caso necessário. A companhia afirmou, porém, que suas operações continuavam funcionando normalmente.Na Austrália, o governo também precisou lidar com os efeitos da falha. A Polícia Federal e a agência de inteligência do país relataram problemas em seus sistemas.Alemanha prevê impacto significativo na economiaA interrupção também preocupa autoridades pelo possível efeito sobre a atividade econômica.Um porta-voz do Ministério Digital da Alemanha afirmou à Reuters que o país espera um impacto significativo nas empresas alemãs.A preocupação é que a indisponibilidade de ferramentas utilizadas diariamente por funcionários e empresas dificulte atividades de trabalho e comunicação.No Japão, o ministro da Economia, Ryosei Akazawa, também alertou que a falha teria um impacto significativo, considerando o grande número de pessoas que utilizam os programas da Microsoft.Microsoft diz que serviços estão sendo restabelecidosA Microsoft informou na manhã desta sexta-feira que o tráfego de seus serviços estava sendo restabelecido gradualmente e que já observava melhorias.A empresa, no entanto, não estabeleceu um prazo para que todos os sistemas voltassem ao funcionamento normal.A companhia afirmou ainda que não havia identificado atividade maliciosa que pudesse ter provocado o incidente, afastando, até aquele momento, a hipótese de um ataque cibernético.Em uma publicação na rede social X, Charles Lamanna, um dos vice-presidentes executivos da Microsoft, pediu desculpas pelos transtornos causados aos clientes e afirmou que a empresa trabalhava para resolver o problema.O Microsoft 365 é o serviço de assinatura da empresa que reúne ferramentas utilizadas por pessoas e organizações para trabalhar, trocar mensagens e armazenar arquivos. Entre os aplicativos mais conhecidos estão o Outlook, usado para e-mails, e o Teams, utilizado para reuniões e conversas de trabalho.Em julho de 2024, uma falha relacionada a uma atualização de software da empresa de cibersegurança CrowdStrike também provocou uma interrupção global. Na ocasião, aeroportos, hospitais e diversas organizações tiveram suas operações prejudicadas.*Com informações de AFP. AP e ReutersO logotipo da Microsoft aparece através de vidro quebrado nesta ilustração tirada em 13 de novembro de 2026.REUTERS/Dado Ruvic/Ilustração