Logotipo da Binance.Dado Ruvic/ReutersA Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo, afirmou nesta sexta-feira (13) que concluiu a cobertura dos ativos afetados pelo ataque hacker que desviou US$ 6,3 bilhões (cerca de R$ 34 bilhões) da plataforma. “Obrigado pela paciência e pela compreensão”, escreveu a empresa.A companhia também divulgou uma nova atualização de suas reservas para permitir que os clientes verifiquem se os valores mantidos na corretora estão integralmente garantidos.🗒️ Tem alguma sugestão de reportagem? Envie para o g1Em publicação na rede social X, a Binance informou que, após a geração de uma prova criptográfica, os usuários poderão verificar de forma independente se seus ativos estão respaldados em uma proporção mínima de um para um.Initial plugin textIsso significa que, para cada unidade de criptomoeda mantida pelos clientes na plataforma, a empresa afirma ter pelo menos a mesma quantidade em reservas.Agora no g1A ferramenta, chamada de Proof of Reserves (prova de reservas, em tradução livre), permite conferir se a corretora possui ativos suficientes para cobrir os valores depositados pelos usuários. A nova atualização foi divulgada após o ataque hacker que atingiu a empresa em 29 de outubro.“Concluímos a cobertura dos ativos afetados pelo incidente de segurança e publicamos uma nova atualização da prova de reservas”, afirmou a Binance.O ataque à corretora resultou no roubo de US$ 6,3 bilhões em criptomoedas em aproximadamente 20 minutos. Segundo especialistas, foi a maior ação criminosa já registrada na história do setor.A Binance havia afirmado que os recursos dos clientes estavam protegidos e prometido cobrir todos os prejuízos provocados pela invasão. Para isso, informou que utilizaria recursos próprios e um fundo de emergência criado para proteger os usuários em casos de falhas de segurança, conhecido como SAFU.Até a última atualização divulgada pela empresa, cerca de US$ 3 bilhões (R$ 16,2 bilhões) em criptomoedas roubadas haviam sido localizados. Parte desses recursos foi bloqueada com a ajuda de outras empresas do setor, mas o congelamento não significa que o dinheiro tenha sido recuperado.As investigações sobre o ataque continuam. Empresas especializadas em rastrear transações de criptomoedas apontaram semelhanças entre a invasão e operações anteriores de hackers ligados à Coreia do Norte.Leia mais na reportagem abaixo:Investidores retiram US$ 3,6 bilhões da Binance após ataque hacker* Com informações da Reuters.