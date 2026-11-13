A informação foi confirmada pela equipe da cantora.
A artista foi dormir ontem e não acordou, segundo a equipe.
A confirmação veio diretamente da equipe da artista.
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