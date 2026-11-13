Dados compilados em 2026 indicam que o total de prisões superou 491 mil, enquanto as deportações chegaram a 483,2 mil.

Esses números são apresentados no balanço anual e mostram a magnitude das ações registradas naquele ano.

A informação pode interessar leitores que acompanham temas de migração e segurança.

Fonte: Jovem Pan

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