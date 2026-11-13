As preocupações que levaram a OpenAI, do ChatGPT, a abandonar lançamento de novo sistema de IAAndrej Ivanov/AFP via Getty ImagesA OpenAI anunciou nesta sexta-feira (13) a ChatGPT Wallet, uma carteira digital que permitirá que agentes de inteligência artificial (IA) façam pagamentos e concluam compras em nome dos usuários.A ferramenta foi desenvolvida em parceria com as operadoras de cartões American Express, Mastercard e Visa e busca permitir que o ChatGPT passe da etapa de pesquisar e comparar produtos para também realizar transações.🗒️ Tem alguma sugestão de reportagem? Envie para o g1O serviço começa a ser disponibilizado nos Estados Unidos, inicialmente para assinantes do ChatGPT Pro com 18 anos ou mais e cartões elegíveis emitidos no país.Nesta primeira fase, a carteira funcionará por meio do dots, agente de inteligência artificial da OpenAI capaz de executar tarefas em nome do usuário.Agora no g1A principal novidade é que o agente poderá realizar pagamentos sem ter acesso aos dados reais do cartão do usuário. Além disso, cada compra dependerá de uma autorização do titular, acompanhada de uma verificação de segurança, como reconhecimento facial ou leitura de impressão digital.Como usar o GPT Wallet?Para usar o serviço, o consumidor cadastra um cartão na carteira digital. Quando o agente encontrar um produto e preparar uma compra, o usuário poderá conferir os itens selecionados, o valor total e o cartão escolhido antes de autorizar o pagamento.Após a confirmação, a rede de pagamentos fornece um token, uma espécie de cartão digital temporário que substitui os dados originais do cartão.Ele contém um número, um código de segurança e uma data de validade próprios, permitindo concluir a transação sem compartilhar as informações reais do consumidor com o agente ou com a empresa que vende o produto.Segundo a OpenAI, o modelo também preserva os benefícios associados aos cartões utilizados, como programas de recompensas e proteções em determinadas disputas com estabelecimentos — por exemplo, quando um produto apresenta defeito.A empresa afirma que o consumidor continuará fazendo a transação diretamente com o estabelecimento comercial. Assim, as lojas mantêm o controle sobre preços, entrega, devoluções e atendimento ao cliente.O objetivo futuro da OpenAIA ideia é que, no futuro, o usuário possa delegar compras inteiras à inteligência artificial, sem precisar aprovar individualmente cada transação. Para isso, seria possível estabelecer previamente regras, como limites de gastos, categorias de produtos permitidas e períodos em que o agente pode comprar.A OpenAI afirma que esse modelo deverá contar com mecanismos adicionais de segurança e autorização.Empresas terão de adaptar sistemas para receber pagamentos de agentesJunto com a carteira digital, a OpenAI anunciou ferramentas e orientações para ajudar empresas a aceitar compras realizadas por agentes de inteligência artificial.A companhia afirma que sites e sistemas de pagamento ainda estão se adaptando a esse tipo de transação. Em alguns casos, mecanismos de segurança podem bloquear automaticamente compras feitas por agentes, mesmo quando elas são legítimas.Para reduzir esse problema, a empresa publicou um guia para comerciantes com recomendações sobre como disponibilizar informações atualizadas de produtos, permitir o acesso dos agentes aos sites e adaptar os sistemas de prevenção a fraudes para reconhecer essas transações.A OpenAI também informou que trabalha com empresas especializadas em prevenção a fraudes, como Forter, Riskified, Sardine e Signifyd, além de prestadoras de serviços de pagamento, como Adyen, Checkout.com e Stripe.A iniciativa acompanha uma mudança no comportamento dos usuários: segundo a OpenAI, cerca de 1,2 bilhão de pessoas utilizam o ChatGPT semanalmente, e muitas recorrem à ferramenta para pesquisar produtos, comparar alternativas e decidir o que comprar.Com a ChatGPT Wallet, a empresa pretende permitir que essas decisões também sejam transformadas em compras concluídas pela inteligência artificial.Por enquanto, porém, o acesso é restrito aos Estados Unidos. A OpenAI afirma que pretende usar essa primeira etapa para avaliar o funcionamento do serviço e trabalhar com bancos, empresas e redes de pagamento antes de ampliar a disponibilidade.