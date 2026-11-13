A comitiva da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) encerrou, nesta sexta-feira (13), sua participação na Expo Paraguay Week 2026, realizada no Parque Tecnológico Itaipu, em Hernandarias, no Paraguai. Ao longo de três dias de programação, os representantes da autarquia cumpriram agendas institucionais, visitas técnicas e rodadas de aproximação com lideranças governamentais e empresariais paraguaias, com foco na atração de investimentos e na integração comercial.

No último dia do evento, a equipe dialogou com expositores e conheceu operações nos segmentos de termoplásticos, rolamentos, usinagem e fabricação de chicotes automotivos, além de visitar ecossistemas de inovação, como o Parque Tecnológico Inteligente Taiwan-Paraguay. Entre os contatos estratégicos, destacou-se uma distribuidora de máquinas e equipamentos que representa nove indústrias brasileiras no país vizinho e manifestou interesse em explorar os incentivos e oportunidades da Zona Franca de Manaus (ZFM).

A missão foi liderada pelo superintendente-adjunto de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica, Waldenir de Souza Vieira, acompanhado por Camilla Abitbol (Comércio Exterior e Assuntos Internacionais), Danielle Cordeiro (Superintendência-Adjunta de Operações), Frank Soares (Apoio Administrativo ao Gabinete), Patrícia Carla Lima (Coordenação Regional de Ji-Paraná), Rafael Gouveia (Desenvolvimento Regional) e Raphael Nery (Análise de Projetos Industriais).

Visita à Itaipu Binacional Complementando a agenda técnica, a delegação visitou as instalações da Itaipu Binacional, usina hidrelétrica compartilhada entre Brasil e Paraguai no rio Paraná. Com 20 unidades geradoras (dez de cada país) e capacidade instalada de 14 mil megawatts (MW), o empreendimento já produziu mais de 3 milhões de gigawatts-hora (GWh) desde 1984. Atualmente, a usina supre cerca de 6,7% da demanda elétrica brasileira e 77,9% do consumo paraguaio, servindo como referência mundial em energia limpa e cooperação binacional.

Balanço da missão Para Waldenir de Souza Vieira, a presença na feira cumpriu o objetivo de abrir portas para novas parcerias. “A participação na Expo Paraguay Week e as reuniões realizadas durante a missão permitiram ampliar o diálogo com o setor empresarial paraguaio, apresentar as potencialidades da Zona Franca de Manaus e identificar possibilidades de cooperação e negócios”, avaliou.

O superintendente da Suframa, Leopoldo Montenegro, também reforçou o caráter estratégico da aproximação entre os dois mercados. “O Paraguai é um parceiro estratégico para o Brasil, e a Zona Franca de Manaus tem muito a contribuir com essa integração. Encerramos a participação na Expo Paraguay Week com a certeza de que há espaço para cooperação entre os dois mercados, seja na atração de negócios, seja na troca de experiências em desenvolvimento industrial e tecnológico”, concluiu.

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