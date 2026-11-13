A produção de cereais, leguminosas e oleaginosas do Amazonas foi estimada em 71.842 toneladas para 2026, crescimento de 0,3% em relação a 2025, quando foram produzidas 71.644 toneladas. Os dados são do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), divulgado nesta sexta-feira (13) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com informações referentes a outubro.

A área a ser colhida no estado foi estimada em 25.694 hectares, aumento de 0,3% em relação aos 25.607 hectares registrados em 2025. Na comparação com setembro, tanto a estimativa de produção quanto a de área permaneceram estáveis.

No Brasil, a safra de grãos de 2026 foi estimada em 355,8 milhões de toneladas, crescimento de 2,8% em relação ao ano anterior. Na Região Norte, a produção deve alcançar 22,5 milhões de toneladas, aumento de 0,8%.

Crescimento do feijão e do milho

O primeiro prognóstico da safra de 2027 aponta crescimento na produção de algumas culturas agrícolas do Amazonas. Entre os produtos investigados, o feijão da primeira safra apresenta estimativa de 1.405 toneladas, aumento de 5,1% em relação às 1.337 toneladas previstas para 2026. A área a ser colhida do produto deve alcançar 1.403 hectares, crescimento de 4,2%. O rendimento médio foi estimado em 1.001 kg por hectare, aumento de 0,8%.

Para o milho da primeira safra, a produção projetada é de 19.783 toneladas em 2027, crescimento de 4,5% em relação às 18.926 toneladas de 2026. A área a ser colhida deve passar de 6.557 para 6.832 hectares, aumento de 4,2%, enquanto o rendimento médio apresenta crescimento de 0,3%.

A produção de arroz em casca deve permanecer em 15.738 toneladas, com área de 6.288 hectares e rendimento médio de 2.503 kg por hectare, sem variação em relação a 2026. A soja também apresenta estabilidade no primeiro prognóstico. A produção estimada para 2027 é de 35.820 toneladas, com área de 11.485 hectares e rendimento médio de 3.119 kg por hectare, mantendo os mesmos valores da estimativa de 2026.

No caso do feijão da segunda safra, a projeção é de 21 toneladas, com área de 18 hectares, também sem variação em relação ao ano anterior.

Produção nacional deve recuar em 2027

Enquanto algumas culturas do Amazonas apresentam perspectiva de crescimento, o primeiro prognóstico nacional para 2027 estima uma produção de 346,6 milhões de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas, redução de 2,6% em relação a 2026.

Entre os fatores considerados para o próximo ano estão os possíveis efeitos de um El Niño forte sobre as condições climáticas nas principais regiões produtoras e o aumento dos custos de produção agrícola, especialmente de fertilizantes, combustíveis e outros insumos.