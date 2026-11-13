O julgamento ético-disciplinar da técnica de enfermagem Raiza Bentes Paiva, investigada pela morte de Benício Xavier, de 6 anos, foi remarcado para o dia 27 de novembro, no Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren-AM), em Manaus. A mudança na data ocorre enquanto a família cobra a responsabilização dos profissionais envolvidos no atendimento que terminou com a morte da criança no Hospital Santa Júlia. As informações são do portal Toda Hora.

Benício morreu após receber doses incorretas de adrenalina durante atendimento médico na madrugada de 23 de novembro. O procedimento no Coren-AM vai avaliar a conduta profissional de Raiza e poderá resultar em sanções administrativas, conforme a análise dos fatos e das provas.

A família defende a cassação do registro da técnica e afirma que a medida é necessária para impedir que outros pacientes sejam expostos a situações semelhantes. Em coletiva de imprensa, os pais, Bruno e Josy, manifestaram expectativa de que o caso resulte em justiça.

“Estamos com esperança de justiça. A morte do nosso filho foi um envenenamento. Por isso pedimos a cassação de registro profissional da Raiza como um ato de justiça, e não de vingança. Isso vai evitar que outras famílias passem pelo que passamos”, afirmaram.

Joyce Xavier, mãe de Benício, também contestou a conduta da técnica durante o atendimento e atribuiu a morte do filho à negligência.

“O que ocorreu foi homicídio. No dia da morte dele, ela não me ouviu, não ouviu outra enfermeira que tentou orientar sobre a dose de adrenalina. Ela fez porque quis. Meu filho morreu por negligência”, declarou.

A mãe afirmou que espera punições tanto na esfera criminal quanto nos conselhos profissionais. “A gente espera que as rés sejam punidas e presas dentro do rigor da lei. A gente não quer vingança, queremos justiça porque a gente estava e sabe que o que aconteceu com nosso filho foi um homicídio doloso”, disse.

Médica também é investigada

O caso envolve ainda a médica Juliana Brasil Santos, responsável pela prescrição da adrenalina administrada ao menino. Segundo as informações divulgadas sobre a investigação, ela admitiu o erro na prescrição em um documento encaminhado à Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

As autoridades apuram como ocorreu a prescrição e a aplicação do medicamento, além da participação de cada profissional no atendimento. O caso também é acompanhado pelo Ministério Público do Amazonas (MPAM).

Audiência criminal prevista para janeiro

Na esfera judicial, a Justiça do Amazonas marcou para 21 de janeiro de 2027 a audiência de instrução do processo. A sessão será realizada por videoconferência pela 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus.

O Ministério Público indicou 17 testemunhas, entre médicos e profissionais de enfermagem que participaram ou acompanharam o atendimento de Benício. Na audiência, deverão ser ouvidos os acusados, os pais da criança e as testemunhas, além da análise das provas reunidas.

Depois dessa etapa, a Justiça avaliará se há elementos suficientes para encaminhar as investigadas a julgamento pelo Tribunal do Júri. Enquanto os procedimentos administrativo e criminal avançam, a família mantém a cobrança por responsabilização dos profissionais envolvidos na morte de Benício.