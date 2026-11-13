Falha na comunicação causa suspensão de decolagens em todos os aeroportos dos EUAA Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que está monitorando a situação dos voos paralisados nos EUA e recomenda aos passageiros que busquem as companhias aéreas para verificar a situação do voo ou eventuais alterações.Nesta sexta-feira, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) determinou a suspensão de todas as decolagens no país após uma falha de comunicação que atingiu os centros de controle de tráfego aéreo.AO VIVO: Paralisação de voos nos EUA: agência suspende todas as decolagens no paísEm nota, a Anac destacou que “os casos de atrasos, cancelamentos e interrupção do serviço devem ser comunicados imediatamente pelas empresas, que devem manter o passageiro frequentemente informado quanto à previsão de partida dos voos atrasados”.Passageiros aguardam no Aeroporto Internacional Logan após a Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) emitir uma ordem nacional de suspensão de voos em solo “devido a circunstâncias extraordinárias e razões de segurança”, na sequência de um relatório anterior da agência sobre graves problemas de comunicação no controle de tráfego aéreo, em East Boston, Massachusetts, EUA, 13 de novembro de 2026Brian Snyder / REUTERSO Ministério de Portos e Aeroportos informou na noite desta sexta que “acompanha com atenção” a decisão de suspender decolagens em território americano e o impacto em voos internacionais que partem do Brasil.“Não há ainda uma informação precisa sobre o número de voos cancelados entre os dois países. A orientação, no momento, é que os passageiros consultem as empresas aéreas sobre eventuais alterações no voo e alternativas encontradas pela companhia”, diz o ministério.Segundo o ministério, no ano passado, a rota Brasil-Estados Unidos movimentou cerca de 13 mil passageiros por dia com 29 decolagens diárias partindo do Brasil e 36 voos diários partindo dos Estados Unidos.Assistência e reacomodaçãoA Anac lembra que a empresa aérea deve oferecer assistência material de forma gratuita, observando o tempo de espera no aeroporto, que é contado a partir do momento em que começou o atraso, cancelamento ou interrupção.Em setembro, a agência aprovou uma atualização das regras que tratam dos direitos dos passageiros em casos de atraso e cancelamento de voos.Para atrasos superiores a 4 horas, cancelamentos e interrupção do serviço, a empresa deve oferecer, para escolha pelo passageiro, as opções de:reacomodação em outro voo;reembolso integral; eexecução do serviço por outra modalidade de transporte, conforme o caso.“Ressaltamos que a reacomodação é gratuita e deve ocorrer, em voo próprio ou de outra empresa aérea, na primeira oportunidade, ou seja, em um novo voo cuja data e horário sejam mais próximos do voo atrasado, cancelado ou interrompido, diz a agência.Um passageiro passa diante de um painel que exibe voos atrasados ​​dentro do terminal, após a Administração Federal de Aviação (FAA) dos EUA determinar uma suspensão nacional das decolagens “devido a circunstâncias extraordinárias e por motivos de segurança”. A medida ocorreu na sequência de um relato anterior da agência sobre graves problemas nas comunicações de controle de tráfego aéreo no Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York, EUA.Angelina Katsanis/ReutersProblemas de comunicaçãoA FAA informou que a suspensão das decolagens foi adotada por circunstâncias extraordinárias e motivos de segurança. A orientação é que todos os voos com partida prevista nos Estados Unidos permaneçam em solo até novo aviso.A medida tem precedente recente: situação semelhante ocorreu em janeiro de 2023. Trata-se de decisão rara, no entanto – é a segunda paralisação nacional desde o 11 de Setembro.O secretário de Segurança Interna dos EUA, Markwayne Mullin, descartou a possibilidade de ataque e afirmou que o episódio não é um “novo 11 de setembro” e que se trata apenas de uma falha nas telecomunicações.Veja abaixo a íntegra da nota da Anac:A Anac esclarece que está monitorando os voos entre o Brasil e os Estados Unidos em função das restrições de decolagens nos aeroportos americanos. Sobre os voos que partem daqui para lá, a Agência recomenda aos passageiros que busquem as companhias aéreas para verificar a situação do voo ou eventuais alterações.Os casos de atrasos, cancelamentos e interrupção do serviço devem ser comunicados imediatamente pelas empresas, que devem manter o passageiro frequentemente informado quanto à previsão de partida dos voos atrasados.A empresa aérea deve oferecer assistência material gratuitamente, de acordo com o tempo de espera no aeroporto, contado a partir do momento em que houve o atraso, o cancelamento ou a interrupção.Para atrasos superiores a 4 horas, cancelamentos e interrupção do serviço, a empresa deve oferecer, para escolha pelo passageiro, as opções de: reacomodação em outro voo; reembolso integral; e execução do serviço por outra modalidade de transporte, conforme o caso.Ressaltamos que a reacomodação é gratuita e deve ocorrer, em voo próprio ou de outra empresa aérea, na primeira oportunidade, ou seja, em um novo voo cuja data e horário sejam mais próximos do voo atrasado, cancelado ou interrompido.Se essa alternativa não for conveniente para o passageiro, ele pode optar por um outro voo, em data e horário de sua conveniência, porém somente da própria empresa aérea e dentro do prazo de validade restante da passagem.Caso não haja solução, é possível registrar reclamação na plataforma Anac Passageiro (https://www.gov.br/anac/pt-br/assuntos/passageiros/anac_passageiro).