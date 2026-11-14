A paralisação da operação resultou no atraso de mais de 10 mil voos e no cancelamento de mais de 6 mil.

Os números refletem o impacto direto na rotina das viagens aéreas.

Passageiros enfrentam dificuldades devido aos voos afetados.

A situação exige atenção das companhias e autoridades envolvidas.

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