A paralisação da operação resultou no atraso de mais de 10 mil voos e no cancelamento de mais de 6 mil.
Os números refletem o impacto direto na rotina das viagens aéreas.
Passageiros enfrentam dificuldades devido aos voos afetados.
A situação exige atenção das companhias e autoridades envolvidas.
👁 14 visualizacoes
Mais lidos da semana
- Embratur traz operadores de três países para conhecer potencial do Amazonas em viagens de incentivo (32 visualizacoes)
- Brasil pode perder seu maior comprador de soja? Entenda os planos da China e a disputa com os EUA (26 visualizacoes)
- Sine Manaus: 594 empregos nesta segunda-feira em várias áreas (26 visualizacoes)
- Quem é Alice Huang, suposta amante do CEO da Nvidia (25 visualizacoes)
- Caixa muda identidade visual pela primeira vez em quase 30 anos; veja evolução do logo desde 1861 (25 visualizacoes)