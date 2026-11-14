Motoristas e usuários do transporte coletivo que circularão pela zona Oeste de Manaus neste sábado (14) devem ficar atentos às alterações viárias na região da Ponta Negra. A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), montou uma operação especial de trânsito e transporte para atender ao público do Gospelmente Festival, evento previsto para ocorrer das 16h à meia-noite.

A ação contará com a atuação integrada de agentes de trânsito e fiscais de transporte posicionados em pontos estratégicos para coordenar as interdições viárias, orientar os condutores e monitorar o embarque e desembarque de passageiros.

Alterações no transporte coletivo Durante o horário do evento, seis linhas de ônibus terão seus itinerários desviados: 120, 126, 450, 542, 675 e 678. Conforme o planejamento operacional do IMMU, os coletivos seguirão rotas alternativas utilizando as seguintes vias:

Avenidas Coronel Teixeira, do Turismo, Thales Pimentel Loureiro e José Augusto Loureiro;

Via Octávio Beleza da Câmara;

Alamedas Japão e Líbia.

Para evitar retenções e garantir a segurança viária, a prefeitura orienta que os motoristas redobrem a atenção à sinalização provisória instalada no entorno do complexo turístico e sigam rigorosamente as instruções das equipes em campo.

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