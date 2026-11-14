Os possíveis efeitos do El Niño sobre a produção agrícola representam um fator de atenção para os preços dos alimentos.
A alta nos alimentos surge como consequência direta dessas condições climáticas, impactando o orçamento das famílias.
As expectativas de preços acima da meta do Banco Central adicionam mais pressão sobre o cenário econômico.
Conjuntamente, esses elementos ampliam os riscos para o custo de vida em 2027.
👁 6 visualizacoes
- Embratur traz operadores de três países para conhecer potencial do Amazonas em viagens de incentivo (34 visualizacoes)
- Sine Manaus: 594 empregos nesta segunda-feira em várias áreas (30 visualizacoes)
- Caixa muda identidade visual pela primeira vez em quase 30 anos; veja evolução do logo desde 1861 (28 visualizacoes)
- Quem é Alice Huang, suposta amante do CEO da Nvidia (27 visualizacoes)
- Mel de aroeira é estudado por potencial contra bactéria ligada a gastrite, úlceras e câncer de estômago (27 visualizacoes)