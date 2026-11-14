Os possíveis efeitos do El Niño sobre a produção agrícola representam um fator de atenção para os preços dos alimentos.

A alta nos alimentos surge como consequência direta dessas condições climáticas, impactando o orçamento das famílias.

As expectativas de preços acima da meta do Banco Central adicionam mais pressão sobre o cenário econômico.

Conjuntamente, esses elementos ampliam os riscos para o custo de vida em 2027.

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