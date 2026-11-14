Mark Carney afirmou que os países estão avançando nas conversas comerciais.

Mesmo com o progresso, ainda não foi possível chegar a um consenso.

O governo canadense também busca ampliar suas parcerias comerciais na Ásia.

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