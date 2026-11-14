A Seleção Brasileira perdeu por 3 a 2 para o Japão, em amistoso disputado no Estádio Nacional de Singapura. Após sair atrás por dois gols na etapa inicial, o Brasil reagiu com dois gols de Vinicius Júnior, mas sofreu o gol da derrota aos 45 minutos do segundo tempo, marcado por Tatsuhiro Sakamoto. Logo após o terceiro gol japonês, o técnico Carlo Ancelotti e o atacante Raphinha receberam cartão vermelho por reclamações contra a arbitragem. O resultado frustrou a equipe brasileira, que voltou a expor fragilidades defensivas e falta de controle emocional nos minutos decisivos.

O Brasil iniciou o duelo buscando controlar a posse de bola e ocupar o campo de ataque. A primeira chegada foi aos 6 minutos, quando Estêvão recebeu passe de Bruno Guimarães, cortou para o meio e bateu para fora. Mais eficiente, o Japão aproveitou os espaços da defesa brasileira. Aos 14, Kubo finalizou no canto de Pedro Morisco para abrir o placar. Apenas quatro minutos depois, Nakamura dominou com liberdade dentro da área para ampliar. A reação da Seleção começou aos 32 minutos. Vinicius Júnior aproveitou a sobra na entrada da área e acertou um chute no ângulo, recolocando o Brasil no jogo antes do intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o Brasil aumentou o ritmo ofensivo. Logo aos 2, Raphinha finalizou forte e exigiu boa defesa de Suzuki. A pressão surtiu efeito aos 29: após cobrança curta de escanteio de Bruno Guimarães, Vinicius Júnior chutou colocado de fora da área. A bola tocou nas duas traves antes de morrer no fundo da rede, deixando tudo igual. Quando o empate parecia definido, os japoneses voltaram a castigar a defesa brasileira. Aos 45, Tatsuhiro Sakamoto balançou as redes em um lance contestado pelos brasileiros, selando o triunfo asiático em Singapura.

O fim do jogo foi marcado pelo terceiro gol do Japão e pela revolta dos brasileiros, que reclamaram de uma falta em João Gomes no início da jogada. Enquanto os japoneses comemoravam, Carlo Ancelotti e Raphinha, que estavam no banco de reservas, invadiram o campo e receberam cartão vermelho. A partida terminou na sequência, mas a indignação dos brasileiros com a decisão da arbitragem continuou. Na entrevista depois do jogo, Raphinha pediu desculpas pela expulsão, mas reforçou as reclamações contra o árbitro.

O Brasil volta a campo na manhã da próxima terça-feira (17), às 7h (horário de Brasília), para enfrentar Singapura, novamente em Singapura. Mais tarde, às 10h10 (horário de Brasília), o Japão encara o Paraguai, em seu último compromisso nesta Data Fifa.

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