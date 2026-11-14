Vaca mais cara do mundo é brasileira: entenda por que ela atingiu a marca de R$ 54 milhões“Por que as pessoas desejam ter uma Mercedes ou uma Ferrari?”Foi com uma pergunta que o presidente da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), Victor Paulo Silva Miranda, respondeu quando questionado sobre o que faz uma vaca valorizar tanto a ponto de atingir um recorde mundial de R$ 54 milhões.🗒️ Tem alguma sugestão de reportagem? Mande para o g1O caso é brasileiro. A vaca Donna FIV CIAV, nascida no Paraná, alcançou esse valor em novembro do ano passado, durante um leilão em Foz do Iguaçu. Atualmente, ela vive em Uberaba (MG), onde divide seu espaço com três clones idênticos produzidos em laboratório. O g1 foi conhecê-las de perto.“Um animal vira uma ‘grife’ quando muitos produtores passam a desejar a genética daquela linhagem”, destaca Miranda, da ACNB.A Donna faz parte do que hoje é conhecido no Brasil como “pecuária de elite”, um setor formado por produtores que estão conseguindo multiplicar ganhos a partir da genética e clonagem de animais considerados excepcionais. Ou, melhor, que têm acesso a cientistas capazes de fazer isso.Donna FIV CIAV, vaca mais cara do mundo, é avaliada em R$ 54 milhões; ela nasceu no Paraná e vive hoje em Minas Gerais.Giaccomo Voccio/g1O responsável pelo sucesso de Donna é Rodolfo Rumpf, pesquisador e médico-veterinário que comanda hoje a Geneal – Genética e Biotecnologia Animal, em Uberaba. Foi ele quem liderou a primeira clonagem animal do Brasil, da bezerra Vitória, em 2001, pela Embrapa.A “pecuária de elite” é um universo particular dentro da pecuária. Os animais de elite não conhecem o abate, não vão virar carne no frigorífico nem produzir leite para ser vendido no supermercado.Em vez disso, eles são negociados em leilões e avaliados em concursos, onde o seu valor é determinado por características muito buscadas por criadores, como alta fertilidade e rapidez no ganho de peso.“A Donna foi a leilão porque o próprio mercado pediu”, conta Fernando Barros, diretor da Agro Mata Velha, uma das cinco empresas que detêm a propriedade dela.Donna é filha da vaca Parla FIV AJJ e do touro Big Ben, dois animais que acumularam prêmios ao longo da vida. Ela nasceu em 2015, onze anos depois da morte do seu pai. E isso só foi possível porque o sêmen do Big Ben permaneceu congelado, dando origem não só a Donna, como a outros animais premiados.“Ela emprenhou muito cedo, pariu sem dificuldades, teve uma boa produção de leite e desmamou bezerros pesados. Quando ela nasceu, já chamou a atenção por ser uma bezerra linda e por ser filha de dois campeões de pista”, conta Ricardo Marchetti, gerente da Fazenda Mata Velha, onde a Donna mora hoje.No vídeo abaixo, veja a rotina da Donna, que conta com hidratação nos chifres, dois banhos ao dia e ‘damas de companhia’.O g1 passou um dia com a vaca mais cara do mundo; veja como foi‘Pecuária de elite é como a Fórmula 1’O uso de reprodução assistida, inclusive, é muito comum no universo da pecuária de elite. A Donna, por exemplo, nasceu de uma fertilização in vitro — daí vem o seu segundo sobrenome “FIV”. O terceiro, “CIAV”, faz referência ao nome do criatório onde ela nasceu.“A Donna é reflexo de um trabalho de muitos anos de seleção. A gente conhece a avó dela, a mãe dela. É um pouco mais do que vale quanto pesa”, comenta Rumpf.“De um lado, ela consegue produzir muitas filhas valiosas. E, por outro, touros valiosos. Então é muito raro você ter, hoje, uma doadora que consegue atender a essas duas vertentes: produzir filhas produtivas e touros que vão disseminar essa genética mundo afora”, ressalta.Imagem da Donna FIV CIAV pastando. Ela tem cinco donos, entre eles o cantor sertanejo MurilGiaccomo Voccio/g1O diretor da Geneal explica que as pesquisas com clonagem também têm o objetivo de produzir animais que possam melhorar a produção de carne e leite no Brasil, e que os resultados desse trabalho já vêm chegando aos rebanhos comerciais.“Hoje você pode trazer para a sua propriedade, por exemplo, independente do tamanho, sêmen dos melhores touros do mundo a um custo-benefício compatível”, comenta o pesquisador.“A pecuária de elite é como a Fórmula 1. Toda tecnologia testada e desenvolvida nesses animais de alto valor genético chega, em algum momento, na ponta. É como o controle de tração: foi testado na Fórmula 1 e hoje está presente nos carros”, ilustra Marchetti.LEIA TAMBÉMMenos vacas, mais leite: como genética mais que dobrou produção em 24 anosDepois do foie gras, quais práticas de criação e abate de animais podem ser proibidas?Davi Ferreira Silva, funcionário da Fazenda Mata Velha, dá o primeiro banho do dia na Donna. Ela toma dois banhos ao dia e recebe hidratação nos chifres.Giaccomo Voccio/g1Donna é uma empresa com cinco sóciosAlém da Agro Mata Velha, mais quatro empresas dividem a propriedade da Donna, entre elas a Nelore Huff, que pertence ao cantor sertanejo Murilo Huff. Foi a partir de uma parceria dele com outro grupo sertanejo, o Traia Véia, que a Donna atingiu o posto de recordista mundial.Juntas, a Nelore Huff e a Traia Nelore arremataram 25% da Donna por R$ 13,5 milhões no leilão Cataratas Collection, em novembro de 2025, o que elevou o valor de mercado da vaca para R$ 54 milhões.As outras sócias são a Casa Branca Agropastoril e a Agropecuária LMC, do pecuarista Lucas Moura, que também era dono de uma casa de apostas esportivas, a GingaBet.Atualmente, a Donna vive na fazenda da Agro Mata Velha, empresa do grupo Brasif, do empresário Jonas Barcellos Corrêa Filho. Além de investimentos no agronegócio, como no setor sucroenergético, o grupo também controla negócios em outras áreas, entre eles a rede de roupas íntimas Loungerie e o próprio laboratório Geneal, onde são feitas as clonagens e FIVs de bovinos de elite.Como se lucra com uma vaca de eliteDividir a sociedade de uma vaca não significa que cada empresa vai ficar com uma parte física do animal. O que se compartilha são os direitos de explorar comercialmente a sua genética.No caso da Donna, os sócios conseguem lucrar, por exemplo, com a venda dos oócitos dela, ou seja, dos óvulos. Um pacote com cerca de 100 deles já foi vendido por R$ 3 milhões, conta Barros, diretor da Agro Mata Velha.Cada sócio da Donna tem direito a vender seus óvulos, embriões e filhos.Bruna Azevedo/g1Outra fonte de renda é a venda de prenhezes. Nesse caso, embriões produzidos com a genética da Donna são transferidos para outras vacas receptoras, conhecidas como “barrigas de aluguel”, que depois são comercializadas já grávidas.Foi dessa forma, inclusive, que a própria Donna foi negociada pela primeira vez: ainda na barriga da vaca receptora, por R$ 136 mil, conta Heitor Lutti Pinheiro Machado, assessor pecuário da SAP Assessoria.E o valor dessa genética continua sendo explorado depois do nascimento, já que bezerros e filhos adultos da Donna também são comercializados. “Tem filhas da Donna que são vendidas por 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões até 5 milhões”, comenta Barros.À esquerda, Donna FIV CIAV e, à direita, uma de suas clones.Giaccomo Voccio/g1A venda de genética, portanto, maximiza os ganhos de quem detém um animal já muito valioso. E o valor milionário está diretamente ligado ao potencial de multiplicar a genética dele em escala industrial.“Em vez de ter apenas um bezerro por ano, a Donna passa por uma aspiração folicular a cada 30 dias. Uma única aspiração pode gerar cerca de 100 oócitos, resultando em aproximadamente 12 prenhezes”, ilustra Marchetti, gerente da Fazenda Mata Velha.As clones da Donna também permitem essa maximização. Como elas têm a mesma genética, conseguem produzir os mesmos resultados e multiplicar a quantidade de material disponível para venda.Histórico de valorização da vaca Donna FIV CIAV.Bruna Azevedo/g1Mas, se uma vaca dá tanto lucro, por que vale a pena dividir a sua sociedade? Barros explica que é como uma empresa: quando o animal atinge o seu auge de valorização, os proprietários consideram vender partes dela.“A venda de percentuais serve para impulsionar o valor de mercado da vaca. Quando inclui novos sócios, ela ganha mais visibilidade pois tem mais pessoas trabalhando juntas naquela genética específica. Então divulga muito mais, a repercussão é maior”, diz Barros.Davi Ferreira Silva, funcionário da Fazenda Mata Velha, hidratando os chifres da Donna.Giaccomo Voccio/g1Como funciona a clonagem de uma vacaA poucos quilômetros da fazenda onde a Donna vive, em Uberaba, fica o laboratório comandado pelo pesquisador Rodolfo Rumpf, que já entregou mais de 700 clones bovinos a pecuaristas brasileiros.O processo de clonagem é muito complexo e tem uma taxa de eficiência muito baixa. A cada 100 óvulos utilizados nessa técnica, por exemplo, apenas cinco resultam no nascimento de um animal clonado.Isso porque é muito difícil fazer com que uma célula adulta, já especializada em determinada função, volte a se comportar como uma célula embrionária e seja capaz de reiniciar todo o processo de desenvolvimento.Para conseguir isso, o processo passa por várias etapas. Tudo começa com a retirada de um pequeno pedaço de pele do animal que se deseja clonar. No laboratório, as células desse tecido são isoladas e cultivadas por cerca de 7 a 15 dias, período em que se multiplicam.Em paralelo, o laboratório prepara os ovócitos, células reprodutivas femininas ainda em fase de maturação, antes de se tornarem óvulos.Com a ajuda de microscópios e instrumentos de alta precisão, os cientistas removem o DNA original desses ovócitos, deixando apenas o citoplasma. Assim, eles ficam preparados para receber o DNA do animal que se deseja clonar.Após isso, uma das células da vaca que será clonada é introduzida em um dos ovócitos, com a ajuda de uma pipeta. Em seguida, um estímulo elétrico faz com que a célula e o citoplasma do ovócito se fundam. Com isso, o ovócito passa a carregar o DNA do animal que está sendo clonado.Depois da fusão, são aplicados estímulos químicos que simulam a fecundação para dar início ao desenvolvimento embrionário. Se o embrião se desenvolver adequadamente, ele é transferido para o útero de outra vaca, que levará a gestação adiante até o nascimento do clone, cerca de nove meses depois.Donna FIV CIAV em sua baia, na Fazenda Mata Velha, em Uberaba (MG).Giaccomo Voccio/g1Placa da Agro Mata Velha, em Uberaba (MG), 19 de maio de 2026.Giaccomo Voccio/g1Donna FIV CIAV e uma de suas clones.Giaccomo Voccio/g1Imagem do laboratório da Geneal – Genética e Biotecnologia Animal – em 20 de maio de 2026.Giaccomo Voccio/g1Imagem do laboratório da Geneal – Genética e Biotecnologia Animal – em 20 de maio de 2026.Giaccomo Voccio/g1