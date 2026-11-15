O g1 passou um dia com a vaca mais cara do mundo; veja como foi
A vaca mais cara do mundo é brasileira, tem cinco donos e três clones para chamar de seus. Avaliada em R$ 54 milhões, Donna FIV CIAV nasceu no Paraná e hoje vive na fazenda Mata Velha, em Uberaba (MG).
A rotina de Donna é cercada de cuidados especiais: ela toma dois banhos por dia, recebe hidratação nos chifres, segue uma dieta equilibrada e conta com segurança 24 horas por dia. O g1 acompanhou passo a passo de um dia comum dela. Veja no vídeo acima.
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Esse tratamento diferenciado está ligado ao alto valor genético de Donna. Ela faz parte do que é conhecido no Brasil como “pecuária de elite”, segmento que reúne animais com características muito valorizadas pelos criadores, como alta fertilidade e rapidez no ganho de peso.
Pecuária de elite: como uma vaca pode valer R$ 54 milhões e render fortunas com genética e clonagem
É um universo particular dentro da pecuária. Os animais de elite não são criados para o abate, não vão virar carne no frigorífico nem produzir leite para ser vendido no supermercado.
Veja na reportagem abaixo mais detalhes sobre o mercado da pecuária de elite.
Davi Ferreira Silva, funcionário da Fazenda Mata Velha, dá o primeiro banho do dia na Donna. Ela toma dois banhos ao dia e recebe hidratação nos chifres.
Giaccomo Voccio/g1

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