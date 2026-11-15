Atos foram firmados durante visita oficial do presidente Lula a Manila.
A informação destaca o momento em que os atos foram estabelecidos.
Leitores do interior do Amazonas podem acompanhar o desdobramento por meio de fontes oficiais.
O registro confirma a realização da visita e a formalização dos atos.
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