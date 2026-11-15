O ministro afirmou que ajustes para atividades como hospitais e aviação dependem de negociação coletiva com participação do sindicato.

Essa orientação reforça a importância da participação sindical nos acordos.

Trabalhadores do interior do Amazonas devem acompanhar as orientações de seus sindicatos para eventuais mudanças.

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