Ei, galera! Se você tá procurando o que maratonar hoje, preparamos uma lista dos 7 filmes e séries mais bombados no streaming em 15 de novembro de 2026. Disponíveis em serviços como Netflix, Prime Video, Disney+ e Max, eles vão te prender do começo ao fim!

A Odisseia (Filme) — Nota: 8.0/10. Vale assistir por essa jornada épica cheia de monstros, deuses e aventuras gregas que vai te fazer torcer pela volta de Odisseu à Ítaca. Um clássico moderno imperdível!

The Beast (Filme) — Nota: 5.0/10. Uma história intensa de ação e sobrevivência que mistura adrenalina com reviravoltas, perfeita pra quem curte um filme mais leve e direto no Prime Video.

Vingadores: Doutor Destino (Filme) — Nota: 0.0/10. Mesmo com nota baixa, vale dar uma olhada nessa colisão de heróis de universos diferentes enfrentando uma ameaça cósmica no Disney+ – pode surpreender!

Allen (Filme) — Nota: 6.9/10. Uma ficção científica sensível sobre amizades e alienígenas que emociona e diverte, ótima pra quem gosta de histórias com coração na Max.

12 12 12 (Série) — Nota: 5.3/10. Um thriller eletrizante com roubo, FBI e perseguições pela Europa em três linhas do tempo. Viciante pra quem ama suspense na Netflix!

VisionQuest (Série) — Nota: 8.3/10. O Visão repaginado em uma jornada de autodescoberta com Ultron e um garoto misterioso. Alta nota e cheia de Marvel, imperdível no Disney+.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder (Série) — Nota: 7.2/10. Magia, reinos épicos e o ressurgimento do mal na Terra-média. Uma série grandiosa pra fãs de fantasia na Prime Video.

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