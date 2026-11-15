No encerramento da Série B, Novorizontino e Juventude já têm suas vagas asseguradas para a próxima temporada da Série A.
Vila Nova, Atlético-GO, Fortaleza e Criciúma seguem na briga pelas duas posições restantes que dão direito à promoção.
A definição final depende dos resultados das últimas rodadas, mantendo a disputa acirrada entre esses quatro times.
Fonte: Jovem Pan
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