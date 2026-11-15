A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), encerrou, na sexta-feira (13), sua participação no Encontro Nacional de Parlamentares 2026, promovido pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), em Brasília (DF). A Casa foi representada pelo presidente, deputado Adjuto Afonso (UB), pelos parlamentares Abdala Fraxe (Avante), Comandante Dan (Republicanos), Sinésio Campos (PT), Felipe Souza (Podemos), Wilker Barreto (PSD) e pelo deputado eleito Eurico Tavares (PSD).

Para o presidente da Aleam, deputado Adjuto Afonso, o encontro proporcionou a troca de experiências e conhecimentos que irão contribuir com o trabalho na Casa Legislativa.

“Esses dois dias de evento foram engrandecedores e, com certeza, vão nortear nossos debates nos próximos anos. Daqui surgem ideias e conversas que podem ajudar o Parlamento estadual. Fico muito feliz em participar e representar nossa Assembleia ao lado dos deputados do Amazonas”, afirmou.

Com o tema “Parlamento do Futuro”, a entidade promoveu o evento para celebrar os 30 anos de fundação da instituição.

Debates do primeiro dia

No primeiro dia de programação, os trabalhos começaram com a reunião dos legisladores do Parlamento Amazônico, que discutiram a política de regularização fundiária na Amazônia Legal.

A programação também marcou os 27 anos de atuação do Parlamento Amazônico, colegiado que reúne representantes dos legislativos estaduais da região para discutir pautas de interesse da população amazônida.

Durante a abertura oficial do Encontro Nacional de Parlamentares, o deputado Adjuto Afonso recebeu duas homenagens do presidente da Unale, deputado Vilmar Zanchin (MDB-RS). Uma delas foi concedida em reconhecimento à sua atuação como presidente da Aleam. A outra destacou sua passagem pela presidência da Unale, em 2017.

A principal exposição do dia foi feita pelo analista político Caio Junqueira, que ministrou a palestra “A Política no Brasil: Pra onde vamos?”, instigando uma reflexão sobre o cenário brasileiro durante o processo eleitoral e pós-eleição.

Abrasce

Durante a programação em Brasília, o presidente da Aleam, deputado Adjuto Afonso, aproveitou o espaço cedido pela Unale para entregar uma homenagem da Casa Legislativa à Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). A representante da região Norte da entidade, Elisângela Araújo, recebeu a placa decorada.

Inovação legislativa e cenário internacional

Na sexta-feira (13), último dia do encontro, a programação abordou a inovação legislativa, com a participação do consultor-geral do Senado, Paulo Henrique, e do diretor da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, José Evande.

Outro destaque foi a palestra sobre a inserção do Brasil na nova ordem geoeconômica, que analisou os cenários político, econômico e geopolítico. A exposição foi conduzida pelo analista internacional Lourival Sant’Anna.

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