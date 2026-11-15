A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), por meio da Diretoria de Assistência Social (DAS), realiza na próxima terça-feira (17) mais uma edição da campanha “Doador Legal”. A coleta acontecerá das 8h30 às 15h, na unidade móvel da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), conhecida como “Vampirão”, que ficará estacionada na sede do Poder Legislativo estadual.

O evento marca as celebrações pelo Dia Nacional do Doador de Sangue, comemorado em 25 de novembro, e busca unir esforços para reverter o cenário crítico enfrentado pelo banco de sangue do Estado. Desde outubro deste ano, o Hemoam vem alertando a população sobre uma queda de aproximadamente 40% nas doações e nos estoques de sangue, agravada pelo fim da modalidade de doação direcionada (de reposição) no país, que antes respondia por cerca de metade das bolsas arrecadadas no Amazonas.

Para esta edição, a meta da Aleam é coletar pelo menos 50 bolsas de sangue. Segundo a diretora de Assistência Social da Casa, Karla Estald, novembro é historicamente um mês estratégico por anteceder o período de férias e festas de fim de ano, quando o volume de doações costuma cair ainda mais.

“Nossa missão é conscientizar as pessoas, e nossos servidores em particular, da importância desse ato de doar sangue. Uma única bolsa de sangue pode ajudar a salvar até quatro vidas”, destacou a diretora.

Instituída no calendário oficial da Assembleia Legislativa por meio da Resolução Legislativa nº 991/2023, a campanha “Doador Legal” tem como objetivo promover ações periódicas de sensibilização e facilitar o acesso à coleta voluntária para parlamentares, servidores e cidadãos. “Convidamos servidores, dependentes e toda a comunidade a participarem dessa mobilização solidária”.

Mudanças

Quem pretende comparecer à ação da Aleam deve ficar atento às novas regras nacionais para doação de sangue estabelecidas pela Portaria GM/MS nº 11.685, de 2 de julho de 2026, publicada pelo Ministério da Saúde e que entrou em vigor recentemente em todo o país.

A atualização modernizou o regulamento técnico dos procedimentos hemoterápicos para ampliar o número de doadores aptos com segurança. Entre os principais pontos de mudança estão:

Tatuagens, piercings e procedimentos estéticos: O prazo de inaptidão temporária caiu drasticamente. Pessoas que fizeram tatuagem, piercing, maquiagem definitiva ou intervenções estéticas invasivas (como botox, preenchimento e microagulhamento) agora podem doar apenas 7 dias após o procedimento, desde que realizados em estabelecimentos que sigam as normas de segurança sanitária (caso não seja possível comprovar, o prazo passa para 4 meses; piercings na boca ou região genital exigem 4 meses após a retirada).

Doadores acima de 70 anos: Pessoas saudáveis que já são doadoras habituais podem continuar doando sangue mesmo após completarem 70 anos, respeitando os intervalos e a frequência definidos na triagem médica.

Menores de idade: É possível doar sangue a partir de 16 anos, apresentando consentimento escrito junto com cópia do RG do responsável. O formulário de consentimento está disponível no aplicativo Hemodoador e no site do Hemoam.

Viagens ao interior: Antes o doador ficava inapto por 30 dias, mas agora não há mais este prazo desde que não tenha entrado em áreas de mata fechada, floresta ou bosque.

Uso de “canetinhas para emagrecimento: Após início, esperar 15 dias; caso haja mudando da dose, também é necessário esperar o período de 15 dias para realizar doação. E também o doador não deve estar sentindo sintomas colaterais do uso do medicamento.

Exames endoscópicos e situações de risco: O período de espera após exames endoscópicos, como endoscopia e colonoscopia, foi reduzido de 6 para 4 meses. O mesmo prazo de 4 meses passou a valer para diversas situações de exposição de risco acrescido, que antes exigiam 12 meses de inaptidão.

Diabetes Tipo 2: Candidatos com diabetes tipo 2 podem doar após avaliação na triagem clínica (Avalia-se uso de medicações e histórico de sequelas).

Resfriado comum: Antes o candidato precisava esperar período de 7 a 14 dias, com ou sem febre. Agora, se tiver tido febre, precisa cumprir prazo de 14 dias após o fim dos sintomas; caso não tenha tido febre, poderá doar 3 dias após o fim dos sintomas.

Para doar, é necessário apresentar documento oficial com foto, estar em boas condições de saúde, bem alimentado (evitando alimentos gordurosos nas três horas anteriores à coleta) e pesar acima de 50 quilos.

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