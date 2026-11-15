Um homem, identificado apenas como Johnny, foi assassinado a tiros na noite deste sábado (14/11), na avenida Coronel Sávio Belota, no bairro Mutirão, zona Norte de Manaus.

Segundo informações preliminares, a vítima foi atingida por diversos disparos de arma de fogo e morreu ainda no local, antes de receber atendimento médico. Durante os procedimentos de perícia, foram encontradas pelo menos seis cápsulas de munição espalhadas pela área.

Policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e equipes da Força Tática da Polícia Militar do Amazonas foram acionados e atenderam à ocorrência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no endereço, onde a equipe médica confirmou o óbito.

Até o momento, não há informações sobre a identidade dos autores nem sobre a possível motivação do assassinato. O corpo foi removio pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias do homicídio e identificar os responsáveis pelo ataque.