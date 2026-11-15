O detento Nailson Feitoza Bruno, de 28 anos, foi encontrado morto com ferimentos causados por arma branca na manhã deste domingo (15/11), na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), na Zona Leste de Manaus. A ocorrência foi registrada às 5h10.
De acordo com o Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), informações do Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) apontam que o detento foi encontrado desacordado e com ferimentos de arma branca. Nailson morreu no local.
O caso foi registrado como homicídio por arma branca. A Polícia Civil do Amazonas irá o investigar a motivação e autoria do crime.
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