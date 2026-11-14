Uma falha em sistema antigo de comunicação levou à suspensão nacional das decolagens.
Essa interrupção durou cerca de quatro horas na sexta-feira (13).
O problema provocou quase 6 mil cancelamentos.
Fonte: Jovem Pan
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