A solicitação de verba foi apresentada ao Congresso americano na quinta-feira (12).
O caos aéreo provocou quase 6 mil cancelamentos de voos nos Estados Unidos.
Fonte: Jovem Pan
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