A segunda edição da Virada Amazônica começa nesta quarta-feira (18/11), às 18h, com a apresentação gratuita do espetáculo “Bertoldo, o Tubarão que Queria Ser Gente”, da companhia amazonense Buia Teatro, no Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus. Vencedor do prêmio de Melhor Espetáculo na 10ª edição do Prêmio CBTIJ de Teatro para Crianças, o espetáculo tem classificação livre e é recomendado para todas as infâncias.

Inspirado na fábula “Se os Tubarões Fossem Homens”, de Bertolt Brecht, o musical combina música ao vivo, formas animadas e humor para contar a história de um tubarão que deseja compreender o mundo dos humanos. A obra aborda questões como empatia, poder e responsabilidade coletiva.

Com o tema “Arte e Sustentabilidade”, a Virada Amazônica acontece até 26 de novembro, com atividades em Manaus e Novo Airão, reunindo companhias do Amazonas, de São Paulo e de Curitiba. A programação inclui nove apresentações teatrais, oito delas gratuitas, duas exposições de artes visuais com entrada franca e três oficinas gratuitas destinadas a estudantes de escolas públicas.

A Virada Amazônica é realizada pela Academia Amazônia Ensina, pela Entre Mundos Produções Artísticas, pelo Ministério da Cultura e pelo Governo Federal, com correalização da Ave Lola e as Meninas Produções Artísticas. A edição 2026 tem patrocínio da BASF e apoio da Bemol.

Teatro Amazonas e exposições de artes visuais

Após a abertura no Largo de São Sebastião, a programação continua nos dias 19 e 20 de novembro, às 20h, no Teatro Amazonas, com o espetáculo “Sonho de Uma Noite de Verão”, da Trupe Ave Lola, de Curitiba.

Com direção de Ana Rosa Genari Tezza e música ao vivo, a encenação de teatro popular reúne paixão, magia e desencontros amorosos da comédia de Shakespeare. A montagem recebeu duas indicações ao 37º Prêmio Shell de Teatro, nas categorias Direção, para Ana Rosa Tezza, e Figurino, para Ana Rosa Tezza e Helena Tezza, no primeiro período de 2026.

A apresentação do dia 19 será gratuita, com recursos de acessibilidade em Libras e audiodescrição. No dia 20, os ingressos custam de R$ 20 a R$ 60, com meia-entrada de R$ 10 a R$ 30, e estão à venda pelo ShopIngressos. A classificação indicativa é de 12 anos.

Também nos dias 19 e 20, das 9h às 17h, o Ideal Clube de Manaus, na Avenida Eduardo Ribeiro, no Centro, recebe duas exposições gratuitas: “Horizontes de Vagar”, da artista paranaense Sandra Hiromoto, e “Cotidiano”, do multiartista manauara Wald Caldas.

Nas pinturas de Sandra, cores intensas e contrastantes, folhas, flores, luz e sombra evocam as estações do ano e as conexões entre os seres. Com exposições no Brasil e no exterior, a artista possui uma obra no acervo do Palácio Imperial de Tóquio.

Já Wald Caldas transforma referências do cotidiano e memórias pessoais em composições que transitam entre pintura, escultura e estampas. Sua produção inclui trabalhos ligados à moda e à cultura nortista, além de uma pintura compartilhada pela casa de alta-costura Schiaparelli.

As duas exposições têm classificação livre.

Programação em Novo Airão

No dia 22 de novembro, a Virada Amazônica chega a Novo Airão, com duas apresentações gratuitas na Praça Municipal Hugo Carlos Frederico.

Às 18h30, a Cia. das Rosas, de São Paulo, apresenta “Na Casa da Rosa”, espetáculo que combina teatro de bonecos e acrobacias para contar a história de uma menina apaixonada pelo circo, que transforma a própria casa em um universo de aventuras durante um dia de chuva.

Às 21h, a companhia amazonense Panorando apresenta “ABOIO – O Auto do Boi Cansado”. Inspirada em manifestações populares como o Boi-Bumbá e o Bumba-meu-Boi, a montagem combina música, dança, teatro e máscaras para contar a história de um boi que decide tirar férias do ciclo de festas e ritos, abordando trabalho, exaustão e o esforço de quem sustenta as celebrações populares.

A Panorando participou da primeira edição da Virada Amazônica com “As Cores da América Latina”, vencedor da categoria Destaque Nacional do 34º Prêmio Shell de Teatro, em 2024.

De 23 a 26 de novembro, a programação será destinada a estudantes de escolas públicas de Novo Airão, com oficinas de iniciação ao corpo acrobático e criação de máscaras, além de apresentações teatrais.

“A proposta é abrir espaço para que os alunos façam perguntas, construam suas interpretações e tenham uma participação ativa nesse encontro”, explica Maria Eugênia Rocha Tezza, idealizadora da Virada Amazônica e cofundadora e diretora executiva da Academia Amazônia Ensina.

Ministrada pelas atrizes da Cia. das Rosas, a Oficina de Iniciação ao Corpo Acrobático será voltada às crianças e compartilhará técnicas circenses presentes no espetáculo “Na Casa da Rosa”, incluindo as acrobacias realizadas pelas artistas e pela boneca.

As duas oficinas de Criação de Máscaras, conduzidas por integrantes da Panorando, serão destinadas a adolescentes. Os participantes poderão experimentar o reaproveitamento criativo de materiais na confecção de máscaras, recurso cênico utilizado no espetáculo “ABOIO”.

Nos dias 25 e 26, os estudantes também assistirão ao espetáculo “Omágua – Povo das Águas”, solo de Pedro Ramires que transforma lembranças pessoais em dramaturgia para explorar raízes indígenas e afrodescendentes. A montagem evoca a memória do povo Kambeba (Omágua), do Amazonas, e aborda identidade, pertencimento e ancestralidade.

“Integrar atividades práticas de formação com apresentações teatrais amplia o acesso às artes e contribui para a formação de plateias, além de alargar o repertório imaginativo de alunos da rede pública de ensino, contribuindo diretamente para que os jovens brasileiros possam desenvolver conexão com o mundo das artes”, afirma Dara van Doorn, idealizadora da Virada Amazônica e cofundadora da Entre Mundos Produções Artísticas.

Parceira desde a primeira edição, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) participou da articulação do projeto com Novo Airão e contribui com contatos de comunidades ribeirinhas e lideranças locais para ampliar o alcance da programação. O projeto estreou em 2025.

“Queremos que a arte seja um direito de todos, não um privilégio de quem vive nos centros urbanos. Esta foi só a primeira de muitas viradas”, afirma Laura Tezza, idealizadora da Virada Amazônica e cofundadora da Entre Mundos Produções Artísticas.

Registros e circulação cultural

A segunda edição da Virada Amazônica prevê a gravação de três podcasts e de um documentário.

Vinculada diretamente à Virada, Zahyra Garrido produzirá entrevistas, vídeos e textos para as redes sociais do projeto. Na primeira edição, colaborou, a convite de Daniele Agapito, em uma reportagem da Mídia NINJA com relatos de moradores sobre o espetáculo “Romeu e Julieta”, apresentado na comunidade do Tumbira.

Segundo a BASF, o apoio a iniciativas na Amazônia deve considerar o respeito às tradições locais, à biodiversidade e aos direitos humanos, valorizando a experiência das organizações que atuam no território.

“A Amazônia reúne biodiversidade, conhecimento e um enorme potencial de inovação. Ao apoiar a Virada Amazônica, queremos contribuir para conectar essas dimensões, valorizando as pessoas e os saberes do território e fortalecendo uma bioeconomia capaz de combinar preservação, inovação e desenvolvimento sustentável”, afirma Rony Sato, gerente de Inovação da BASF.

“Apoiar a Virada Amazônica é reafirmar o compromisso da Bemol com a valorização da cultura e o desenvolvimento sustentável da nossa região. Sabemos que a arte tem o poder de conectar pessoas, fortalecer a identidade amazônica e inspirar um futuro melhor para nossas comunidades”, destaca Jossan Carvalho, superintendente de marketing da Bemol.

Serviço

2ª Virada Amazônica — Arte e Sustentabilidade

Quando: 18 a 26 de novembro de 2026

Onde: Manaus e Novo Airão

Site: https://viradaamazonica.com.br/