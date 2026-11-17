Quatro pessoas foram presas em flagrante durante uma operação policial no estado de São Paulo. A ação faz parte de uma investigação sobre a produção de ‘supermaconha’ em laboratórios.

Durante a operação, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão. As prisões ocorreram em flagrante.

O caso segue sob investigação.

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