Ruído, iluminação inadequada e falta de espaços para descanso podem afetar o bem-estar dos trabalhadores. É o que aponta reportagem da Jovem Pan sobre burnout no trabalho, tema que ganha atenção também entre quem atua em escritórios.

Segundo a publicação, o psicanalista Robson Gonçalves explica por que o local de trabalho também merece atenção. O especialista chama a atenção para o fato de que o ambiente do escritório pode adoecer.

A reportagem original trata do burnout no trabalho e destaca que o espaço físico e a estrutura oferecida pela empresa têm relação com o bem-estar de quem trabalha ali.

Fonte: Jovem Pan

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