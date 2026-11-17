Ruído, iluminação inadequada e falta de espaços para descanso podem afetar o bem-estar dos trabalhadores. É o que aponta reportagem da Jovem Pan sobre burnout no trabalho, tema que ganha atenção também entre quem atua em escritórios.
Segundo a publicação, o psicanalista Robson Gonçalves explica por que o local de trabalho também merece atenção. O especialista chama a atenção para o fato de que o ambiente do escritório pode adoecer.
A reportagem original trata do burnout no trabalho e destaca que o espaço físico e a estrutura oferecida pela empresa têm relação com o bem-estar de quem trabalha ali.
Fonte: Jovem Pan
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