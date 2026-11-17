Santa Catarina tem novo foco da doença de Newcastle; esse é o quarto registroSanta Catarina entrou na fase de encerramento da emergência sanitária provocada pela Doença de Newcastle após o fechamento dos cinco focos identificados no Oeste do estado.Com a mudança na estratégia de enfrentamento da doença, anunciada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e pela Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), o trânsito de aves e o alojamento de animais nas granjas voltam à normalidade.✅Clique e siga o canal do g1 SC no WhatsAppGoverno Federal decreta emergência zoosanitária em SC após foco de doença de Newcastle🔍 🐔 A doença de Newcastle é uma enfermidade viral que contamina aves domésticas e silvestres, podendo ser letal para esses animais. Em humanos, ela pode causar, no máximo, conjuntivite transitória, que costuma durar cerca de uma semana. A transmissão ocorre pelo contato, e não pelo consumo.Aviário com perus em Santa CatarinaArquivo/Cidasc/DivulgaçãoOs focos foram registrados em três municípios: dois em Nova Itaberaba, dois em Nova Erechim e um em Coronel Freitas.Segundo a Cidasc, todos foram encerrados após as investigações epidemiológicas. Em nenhum dos casos foram encontradas aves com sintomas da doença.Com a atualização das medidas, deixam de ser aplicadas as restrições operacionais relacionadas à área de emergência sanitária. A liberação também contempla as localidades que haviam sido delimitadas para intervenção durante a emergência zoossanitária.Fiscalização agropecuária da Cidasc contra a doença de NewcastleKelly Magri/CidascMais de 3,6 mil propriedades foram vistoriadasDurante a emergência sanitária, a Cidasc realizou vistorias em propriedades rurais para identificar possíveis novos casos da doença.Ao todo, 251 estabelecimentos de avicultura comercial localizados em um raio de 10 quilômetros dos focos foram inspecionados, com avaliação das condições clínicas das aves.As ações também incluíram propriedades com criação de animais para subsistência, totalizando mais de 3,6 mil propriedades vistoriadas.Desde a confirmação do primeiro foco, em 18 de outubro, foram promovidas atividades de educação sanitária, como orientações aos produtores, palestras e reuniões com moradores das comunidades locais.Segundo a Cidasc, algumas propriedades rurais chegaram a ser vistoriadas mais de uma vez desde o início da emergência, como parte das ações para garantir que não houvesse novas ocorrências na região.Vigilância continua em Santa CatarinaApesar do encerramento dos cinco focos e da flexibilização das medidas, a vigilância epidemiológica continuará sendo realizada no estado.A Cidasc informou que seguirá trabalhando em conjunto com o Ministério da Agricultura e o setor produtivo, concentrando as atividades na vigilância prevista pelos programas sanitários oficiais da avicultura e em ações de educação sanitária.VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias