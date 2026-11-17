Investimentos em renda fixa podem ser alternativa para quem quer pouparChegar ao fim do mês com algum dinheiro sobrando é uma realidade distante para muitos brasileiros. Quatro em cada 10 pessoas no país dizem que não conseguem poupar ou investir, segundo uma pesquisa da Allianz realizada em maio de 2026. O percentual é maior do que a média global, de 32%.Outros 8% dos entrevistados no Brasil afirmaram não ter renda própria. Esse grupo aparece separado dos que dizem não conseguir guardar dinheiro.🗒️ Tem alguma sugestão de reportagem? Envie para o g1🐖 Mas por que é tão difícil fazer uma reserva? A resposta passa pelo valor gasto com as despesas básicas, com dívidas e pelos juros altos. Também envolve a maneira como as famílias organizam o orçamento e lidam com o consumo.Falta de renda e custo de vida estão entre as principais preocupaçõesA dificuldade para guardar dinheiro aparece em meio a outras preocupações com as contas. No levantamento, divulgado pela Allianz em parceria com a Ipsos, metade dos brasileiros (50%) apontou as finanças como uma das três áreas da vida que mais preocupam.A pesquisa Personal Worries também perguntou quais outros assuntos tiram o sono da população. Saúde aparece em primeiro lugar, mencionada por 58% dos entrevistados, seguida por finanças (50%), segurança (37%), trabalho e carreira (32%) e futuro (31%).Preocupações dos brasileirosg1Quando o assunto é dinheiro, dois problemas se destacam: a insuficiência de renda e o aumento do custo de vida. No Brasil, as duas preocupações aparecem praticamente empatadas.Na comparação com a média global, os brasileiros demonstram preocupação maior com a insuficiência de renda e menor com o aumento do custo de vida e a capacidade de poupar para o futuro.É importante separar os dois levantamentos: o estudo de maio investigou a situação financeira e a capacidade de poupança; o de junho perguntou quais áreas da vida mais preocupam os entrevistados.Percepção da situação financeirag1Despesas básicas e dívidas deixam pouco espaço para guardar dinheiroPara muita gente, o salário já chega com destino certo. Aluguel, supermercado, transporte, contas de água e luz e outras despesas essenciais consomem boa parte da renda.A pesquisa da Allianz ajuda a dimensionar essa dificuldade: 18% dos brasileiros dizem enfrentar muita dificuldade para atender às necessidades básicas. Outros 28% afirmam que conseguem cobrir esses gastos, mas com dificuldade.Para as famílias de menor renda, guardar dinheiro muitas vezes não é uma questão de planejamento, mas de falta de condições. Quando o salário é consumido por despesas como moradia, alimentação e transporte, não há margem para formar uma reserva.O professor Marcos Piellusch, da FIA Business School, ressalta que, nesses casos, a restrição de renda é o principal obstáculo.“Para uma parcela grande da população, a renda mal cobre despesas essenciais como moradia, alimentação, transporte e contas básicas, e não sobra nada para poupar”, afirma.A situação fica ainda mais apertada quando há dívidas. Parte do salário que poderia ser usada para guardar dinheiro acaba comprometida com o pagamento de juros. Piellusch lembra que o crédito caro no Brasil agrava esse quadro, especialmente para quem já tem parcelas e contas atrasadas.Com a Selic em 13,75% ao ano e cerca de oito em cada 10 famílias com algum tipo de dívida, segundo os números citados pelo professor, o custo dos empréstimos também pesa no orçamento.Hábitos também influenciamSe para as famílias de menor renda o principal obstáculo é conseguir pagar as contas, para quem tem alguma folga no orçamento a organização financeira também faz diferença.➡️ Um erro comum é esperar o mês terminar para só então tentar guardar o que sobrou. Entre compras, contas e pequenos gastos do dia a dia, o dinheiro costuma acabar antes.“O brasileiro costuma poupar o que sobra no fim do mês, quando o mais eficaz seria separar o valor logo que o salário cai”, diz.As compras parceladas e o uso frequente do cartão também podem atrapalhar. Uma parcela isolada pode parecer pequena, mas várias compras feitas ao longo dos meses comprometem uma parte cada vez maior dos salários futuros. E nem sempre as famílias sabem exatamente quanto gastam por mês.Quando a renda aumenta, é comum elevar o padrão de vida: trocar de carro, morar em um imóvel maior, viajar mais ou consumir produtos e serviços mais caros. São gastos que podem se transformar em compromissos fixos e reduzir o espaço para economizar.🔎 O professor chama esse movimento de “inflação do estilo de vida”. A comparação com amigos e pessoas do mesmo círculo social também pode influenciar as escolhas de consumo.No Brasil, famílias de renda mais alta ainda precisam lidar com despesas particulares elevadas, como escola, plano de saúde e segurança privada. Esses custos, segundo Piellusch, também limitam o quanto conseguem guardar.Ele pondera que poupar 20% da renda de forma consistente já é um patamar razoável pelos parâmetros internacionais. O desafio, nesse caso, está em manter a regularidade e investir o dinheiro pensando no longo prazo.Baby Boomers têm mais dificuldade para poupar do que MillennialsA idade também ajuda a explicar por que algumas pessoas conseguem guardar dinheiro e outras não.Na pesquisa da Allianz, metade dos entrevistados da geração Baby Boomer (50%) afirmou não conseguir poupar atualmente. Entre os Millennials, o percentual foi de 38%.“Os Millennials estão hoje na fase de maior acumulação, com renda em ascensão, carreira consolidada e, em muitos casos, mais acesso a informação e a plataformas digitais de investimento”, explica Piellusch.Para os mais velhos, a conta pode ser diferente. A renda tende a diminuir depois da aposentadoria, enquanto despesas com saúde e medicamentos aumentam. Muitos também continuam ajudando financeiramente filhos e netos.Há ainda uma diferença histórica: os Baby Boomers formaram seus hábitos financeiros durante a hiperinflação brasileira. Naquele período, deixar dinheiro parado significava perder rapidamente o poder de compra. Por isso, parte dessa geração priorizou a compra de imóveis em vez de aplicações financeiras.A diferença, portanto, não pode ser explicada apenas por hábitos individuais. As condições econômicas e as necessidades de cada fase da vida também pesam.Como começar a poupar e o que fazer quando há dívidasPara quem chega ao fim do mês sem conseguir guardar nada, o primeiro passo é descobrir para onde o dinheiro está indo. A recomendação de Piellusch é anotar todas as despesas durante um ou dois meses, inclusive os pequenos gastos.➡️ Assinaturas pouco usadas, tarifas bancárias, planos de celular e internet acima do necessário e compras parceladas que se acumulam são alguns exemplos de despesas que podem ser revistas.Depois de entender os gastos, a orientação é separar uma quantia assim que o salário entrar na conta. Mesmo que seja pouco, criar o hábito é mais importante do que começar com um valor alto➡️ O 13º salário, a restituição do Imposto de Renda e trabalhos eventuais também podem ajudar a dar o primeiro passo. O dinheiro reservado deve ficar em uma aplicação segura, com possibilidade de resgate diário, separada da conta usada para as despesas do cotidiano.A primeira meta pode ser juntar o equivalente a um mês de gastos essenciais. Com o tempo, o objetivo é ampliar a reserva para cobrir de três a seis meses dessas despesas.Mas quem está endividado precisa tomar alguns cuidados antes de pensar em acumular dinheiro. Na maioria dos casos, a prioridade deve ser quitar as dívidas mais caras, como o rotativo do cartão de crédito e o cheque especial, cujos juros podem passar de 400% ao ano.“Manter dinheiro aplicado enquanto se paga esse custo significa, na prática, perder dinheiro todos os meses”, afirma o professor.Isso não significa ficar sem nenhuma proteção. Piellusch recomenda manter uma pequena quantia para imprevistos e direcionar o restante para as dívidas com juros mais altos. Também vale tentar uma renegociação, buscar descontos ou trocar uma dívida cara por outra mais barata.Depois de resolver os débitos mais pesados, o dinheiro que antes era usado para pagar parcelas pode ser direcionado à reserva de emergência. Sem esse colchão, uma despesa inesperada pode levar a família novamente ao crédito caro e iniciar outro ciclo de endividamento.