Investimentos em renda fixa podem ser alternativa para quem quer poupar
Chegar ao fim do mês com algum dinheiro sobrando é uma realidade distante para muitos brasileiros. Quatro em cada 10 pessoas no país dizem que não conseguem poupar ou investir, segundo uma pesquisa da Allianz realizada em maio de 2026. O percentual é maior do que a média global, de 32%.
Outros 8% dos entrevistados no Brasil afirmaram não ter renda própria. Esse grupo aparece separado dos que dizem não conseguir guardar dinheiro.
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🐖 Mas por que é tão difícil fazer uma reserva? A resposta passa pelo valor gasto com as despesas básicas, com dívidas e pelos juros altos. Também envolve a maneira como as famílias organizam o orçamento e lidam com o consumo.
Falta de renda e custo de vida estão entre as principais preocupações
A dificuldade para guardar dinheiro aparece em meio a outras preocupações com as contas. No levantamento, divulgado pela Allianz em parceria com a Ipsos, metade dos brasileiros (50%) apontou as finanças como uma das três áreas da vida que mais preocupam.
A pesquisa Personal Worries também perguntou quais outros assuntos tiram o sono da população. Saúde aparece em primeiro lugar, mencionada por 58% dos entrevistados, seguida por finanças (50%), segurança (37%), trabalho e carreira (32%) e futuro (31%).
Preocupações dos brasileiros
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Quando o assunto é dinheiro, dois problemas se destacam: a insuficiência de renda e o aumento do custo de vida. No Brasil, as duas preocupações aparecem praticamente empatadas.
Na comparação com a média global, os brasileiros demonstram preocupação maior com a insuficiência de renda e menor com o aumento do custo de vida e a capacidade de poupar para o futuro.
É importante separar os dois levantamentos: o estudo de maio investigou a situação financeira e a capacidade de poupança; o de junho perguntou quais áreas da vida mais preocupam os entrevistados.
Percepção da situação financeira
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Despesas básicas e dívidas deixam pouco espaço para guardar dinheiro
Para muita gente, o salário já chega com destino certo. Aluguel, supermercado, transporte, contas de água e luz e outras despesas essenciais consomem boa parte da renda.
A pesquisa da Allianz ajuda a dimensionar essa dificuldade: 18% dos brasileiros dizem enfrentar muita dificuldade para atender às necessidades básicas. Outros 28% afirmam que conseguem cobrir esses gastos, mas com dificuldade.
Para as famílias de menor renda, guardar dinheiro muitas vezes não é uma questão de planejamento, mas de falta de condições. Quando o salário é consumido por despesas como moradia, alimentação e transporte, não há margem para formar uma reserva.
O professor Marcos Piellusch, da FIA Business School, ressalta que, nesses casos, a restrição de renda é o principal obstáculo.
“Para uma parcela grande da população, a renda mal cobre despesas essenciais como moradia, alimentação, transporte e contas básicas, e não sobra nada para poupar”, afirma.
A situação fica ainda mais apertada quando há dívidas. Parte do salário que poderia ser usada para guardar dinheiro acaba comprometida com o pagamento de juros. Piellusch lembra que o crédito caro no Brasil agrava esse quadro, especialmente para quem já tem parcelas e contas atrasadas.
Com a Selic em 13,75% ao ano e cerca de oito em cada 10 famílias com algum tipo de dívida, segundo os números citados pelo professor, o custo dos empréstimos também pesa no orçamento.
Hábitos também influenciam
Se para as famílias de menor renda o principal obstáculo é conseguir pagar as contas, para quem tem alguma folga no orçamento a organização financeira também faz diferença.
➡️ Um erro comum é esperar o mês terminar para só então tentar guardar o que sobrou. Entre compras, contas e pequenos gastos do dia a dia, o dinheiro costuma acabar antes.
“O brasileiro costuma poupar o que sobra no fim do mês, quando o mais eficaz seria separar o valor logo que o salário cai”, diz.
As compras parceladas e o uso frequente do cartão também podem atrapalhar. Uma parcela isolada pode parecer pequena, mas várias compras feitas ao longo dos meses comprometem uma parte cada vez maior dos salários futuros. E nem sempre as famílias sabem exatamente quanto gastam por mês.
Quando a renda aumenta, é comum elevar o padrão de vida: trocar de carro, morar em um imóvel maior, viajar mais ou consumir produtos e serviços mais caros. São gastos que podem se transformar em compromissos fixos e reduzir o espaço para economizar.
🔎 O professor chama esse movimento de “inflação do estilo de vida”. A comparação com amigos e pessoas do mesmo círculo social também pode influenciar as escolhas de consumo.
No Brasil, famílias de renda mais alta ainda precisam lidar com despesas particulares elevadas, como escola, plano de saúde e segurança privada. Esses custos, segundo Piellusch, também limitam o quanto conseguem guardar.
Ele pondera que poupar 20% da renda de forma consistente já é um patamar razoável pelos parâmetros internacionais. O desafio, nesse caso, está em manter a regularidade e investir o dinheiro pensando no longo prazo.
Baby Boomers têm mais dificuldade para poupar do que Millennials
A idade também ajuda a explicar por que algumas pessoas conseguem guardar dinheiro e outras não.
Na pesquisa da Allianz, metade dos entrevistados da geração Baby Boomer (50%) afirmou não conseguir poupar atualmente. Entre os Millennials, o percentual foi de 38%.
“Os Millennials estão hoje na fase de maior acumulação, com renda em ascensão, carreira consolidada e, em muitos casos, mais acesso a informação e a plataformas digitais de investimento”, explica Piellusch.
Para os mais velhos, a conta pode ser diferente. A renda tende a diminuir depois da aposentadoria, enquanto despesas com saúde e medicamentos aumentam. Muitos também continuam ajudando financeiramente filhos e netos.
Há ainda uma diferença histórica: os Baby Boomers formaram seus hábitos financeiros durante a hiperinflação brasileira. Naquele período, deixar dinheiro parado significava perder rapidamente o poder de compra. Por isso, parte dessa geração priorizou a compra de imóveis em vez de aplicações financeiras.
A diferença, portanto, não pode ser explicada apenas por hábitos individuais. As condições econômicas e as necessidades de cada fase da vida também pesam.
Como começar a poupar e o que fazer quando há dívidas
Para quem chega ao fim do mês sem conseguir guardar nada, o primeiro passo é descobrir para onde o dinheiro está indo. A recomendação de Piellusch é anotar todas as despesas durante um ou dois meses, inclusive os pequenos gastos.
➡️ Assinaturas pouco usadas, tarifas bancárias, planos de celular e internet acima do necessário e compras parceladas que se acumulam são alguns exemplos de despesas que podem ser revistas.
Depois de entender os gastos, a orientação é separar uma quantia assim que o salário entrar na conta. Mesmo que seja pouco, criar o hábito é mais importante do que começar com um valor alto
➡️ O 13º salário, a restituição do Imposto de Renda e trabalhos eventuais também podem ajudar a dar o primeiro passo. O dinheiro reservado deve ficar em uma aplicação segura, com possibilidade de resgate diário, separada da conta usada para as despesas do cotidiano.
A primeira meta pode ser juntar o equivalente a um mês de gastos essenciais. Com o tempo, o objetivo é ampliar a reserva para cobrir de três a seis meses dessas despesas.
Mas quem está endividado precisa tomar alguns cuidados antes de pensar em acumular dinheiro. Na maioria dos casos, a prioridade deve ser quitar as dívidas mais caras, como o rotativo do cartão de crédito e o cheque especial, cujos juros podem passar de 400% ao ano.
“Manter dinheiro aplicado enquanto se paga esse custo significa, na prática, perder dinheiro todos os meses”, afirma o professor.
Isso não significa ficar sem nenhuma proteção. Piellusch recomenda manter uma pequena quantia para imprevistos e direcionar o restante para as dívidas com juros mais altos. Também vale tentar uma renegociação, buscar descontos ou trocar uma dívida cara por outra mais barata.
Depois de resolver os débitos mais pesados, o dinheiro que antes era usado para pagar parcelas pode ser direcionado à reserva de emergência. Sem esse colchão, uma despesa inesperada pode levar a família novamente ao crédito caro e iniciar outro ciclo de endividamento.
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