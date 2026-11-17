E aí, maratonista de plantão! O dia 17 de novembro de 2026 chegou com um cardápio de dar água na boca nos serviços de streaming. Tem de tudo um pouco: épico grego, distopia juvenil, super-heróis em crise existencial, terror católico e até a Terra-média de volta à jogada. Separamos os sete títulos que estão bombando agora na Netflix, Prime Video, Disney+ e Max — com notas que vão do desastre absoluto ao quase-perfeito. Pega a pipoca e vem com a gente!

Começando pela mitologia: **A Odisseia** (nota 8.0/10) acompanha o rei grego Odisseu naquela que talvez seja a viagem de volta mais sofrida da história — 20 anos tentando voltar para Ítaca depois da Guerra de Troia. Monstros, deuses e uma Penélope que segura o reino sozinha: é épico de verdade, daqueles que fazem você querer ler a obra original depois. Vale demais a sessão, especialmente para quem curte aventura com peso dramático.

Se o assunto é hype, **Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita** (nota 9.3/10) é o fenômeno do momento! O filme revisita Panem 24 anos antes dos eventos que todo mundo conhece, começando justamente na manhã da colheita dos 50º Jogos Vorazes — o famoso Segundo Massacre Quaternário. É tensão do primeiro ao último minuto e a nota altíssima explica o motivo de tanta gente estar comentando nas redes. Corre para assistir antes de levar spoiler!

Agora, prepare-se para o caos: **Vingadores: Doutor Destino** (nota 0.0/10) é o tipo de lançamento que virou evento — só que pelo motivo errado. A premissa promete heróis de três universos diferentes colidindo contra uma ameaça existencial sem precedentes, mas a recepção foi tão catastrófica que a nota zerada virou meme instantâneo. Curiosidade mórbida? Vai fundo. Só não diga que não avisamos!

Já **The Beast** (nota 5.2/10) entrega aquela ação exagerada que a gente ama odiar: quando uma milícia não identificada coordena um golpe contra os Estados Unidos, o presidente precisa revidar usando as capacidades secretas de sua limusine blindada, apelidada de… A Besta. É pipoca pura, com direito a revirada de olhos e diversão garantida para quem gosta de filme de ação sem compromisso.

Nas séries, **O Corpo** (nota 7.8/10) chega para os fãs de terror com clima de Halloween eterno: na noite do dia 31, as garotas de um grupo de dança são tomadas por desejos profanos, visões fantasmagóricas e muita culpa católica depois que um ritual de iniciação dá errado. Atmosférico, estiloso e com aquele desconforto delicioso que só o terror bem feito provoca. Maratona com a luz acesa!

E tem Visão na área! **VisionQuest** (nota 8.3/10) traz um Visão repaginado escondido daqueles que querem usá-lo como arma, consultando as personalidades de IA embutidas em sua programação — incluindo o infame Ultron — para descobrir seu verdadeiro propósito. A coisa esquenta quando uma recompensa por sua cabeça o obriga a fugir ao lado de Thomas Shepard, um garoto misterioso que pode ser a reencarnação de seu filho. Criativo, emocionante e um dos melhores lançamentos do Disney+ no momento.

Fechando a lista, **O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder** (nota 7.2/10) segue firme conquistando a galera da Terra-média. Em uma época de relativa paz, acompanhamos personagens enfrentando o ressurgimento do mal, das Montanhas de Névoa a Lindon, passando por Númenor até os confins do mapa. Produção grandiosa, visual de arrepiar e aquele gostinho de legado que atravessa gerações. Imperdível para os fãs de fantasia — e olha que a lista de hoje está recheada, hein? Agora é só escolher o serviço, apertar o play e bom streaming!

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