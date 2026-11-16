Ei, cinéfilos e maratonistas de plantão! O streaming está pegando fogo hoje com lançamentos e clássicos que misturam aventura épica, terror e super-heróis. Confira agora os 7 títulos mais bombados disponíveis na Netflix, Prime Video, Disney+ e Max!

A Odisseia chega com nota 8.0/10 e é imperdível pra quem ama mitologia grega: embarque na jornada insana de Odisseu cheio de monstros e deuses enquanto Penélope segura o forte em Ítaca. The Beast, com 5.5/10, entrega uma dose de adrenalina pura que vale o clique pra quem curte ação intensa e reviravoltas inesperadas. Vingadores: Doutor Destino (0.0/10) promete o crossover mais louco de todos os tempos, colocando heróis de universos diferentes contra uma ameaça existencial que vai te deixar grudado na tela. Resident Evil marca 7.5/10 e é terror na veia: um entregador comum vira herói improvável em meio a mutações tentaculares em Raccoon City. VisionQuest (8.3/10) é a série que todo fã de Marvel precisa ver, com Visão buscando propósito ao lado de Ultron e um garoto misterioso. O Corpo (7.6/10) traz um Halloween cheio de desejos sombrios e visões assombradas que vai te dar arrepios. Por fim, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder (7.2/10) expande o universo de Tolkien com paz rompida e novos legados épicos.

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