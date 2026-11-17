A parceria entre a Prefeitura de Jutaí e o Instituto Descarte Correto vem fortalecendo as ações de sustentabilidade e responsabilidade socioambiental no município. Somente em 2026, mais de 10 toneladas de resíduos eletroeletrônicos já foram encaminhadas para Manaus, onde recebem destinação ambientalmente adequada, contribuindo para reduzir os impactos provocados pelo descarte irregular.

A iniciativa integra as ações do quadro Municípios Sustentáveis, que será retomado com foco em Jutaí, destacando experiências positivas desenvolvidas no interior do Amazonas e incentivando outras cidades a adotarem práticas responsáveis de gestão de resíduos.

A secretária municipal de Meio Ambiente, Francianne Pereira, destaca que a parceria com o Instituto Descarte Correto representa um avanço para a gestão ambiental de Jutaí, ao ampliar as alternativas para a destinação adequada dos resíduos eletroeletrônicos e incentivar práticas mais sustentáveis no município.

“Essa parceria reforça o compromisso de Jutaí com a preservação ambiental e a construção de um município mais sustentável. A destinação correta dos resíduos eletrônicos é fundamental para reduzir os impactos ao meio ambiente, e iniciativas como essa mostram que, com união e responsabilidade, podemos avançar na conscientização da população e na busca por soluções que beneficiem as futuras gerações”, ressalta Francianne Pereira.

Para a Camila Dinelli, presidente do Instituto Descarte Correto, a parceria demonstra a importância da união entre o poder público e as instituições comprometidas com a preservação ambiental.

“Jutaí demonstra que, com planejamento e parcerias, é possível avançar na gestão dos resíduos eletroeletrônicos e ampliar a conscientização ambiental. Nosso objetivo é fortalecer esse trabalho, para que cada vez mais municípios adotem práticas sustentáveis e contribuam para um futuro melhor”, destaca Camila Dinelli.

Reaproveitamente e inclusão digital

Além da destinação correta dos resíduos, a iniciativa abre novas possibilidades para a requalificação de computadores e o reaproveitamento de equipamentos. A proposta busca dar uma nova finalidade a materiais que ainda podem ser utilizados, reduzindo o desperdício e ampliando o acesso à tecnologia.

Para Alessandro Dinelli, o fundador do Instituto Descarte Correto, o trabalho vai além da questão ambiental e também pode gerar benefícios sociais para a população.

“Quando conseguimos dar uma destinação adequada aos resíduos eletrônicos e viabilizar o reaproveitamento de equipamentos, unimos sustentabilidade e inclusão digital. É uma forma de transformar um problema ambiental em uma oportunidade de promover acesso à tecnologia e contribuir com o desenvolvimento das comunidades”, afirma Alessandro Dinelli.

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