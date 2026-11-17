No domingo (15), o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que, ao voltar para o Brasil, o presidente Lula vai trabalhar na formação do ministério para o próximo governo. Lula fez seu primeiro giro internacional pós-reeleição sem nenhuma indicação para a Esplanada – diferentemente de 2022, quando, a essa altura, já havia anunciado quem comandaria as pastas da Fazenda, Relações Exteriores e Meio Ambiente. Há muita expectativa também pelo nome que Lula deve apresentar ainda este ano para o Supremo Tribunal Federal. Em paralelo, a equipe econômica se esforça para aprovar no Congresso o pacote fiscal que, nas contas do governo, irá economizar até R$ 60 bilhões. Nesse sentido, Lula tem dois nós para desatar: de um lado, o mercado financeiro vem considerando as medidas de ajuste fiscal insuficientes; de outro, alas mais à esquerda da base governista rejeitam a proposta.
Neste episódio, Victor Boyadjian conversa com a jornalista Ana Flor, que acompanha de perto as movimentações do governo. Ana lista alguns dos favoritos para posições-chave do quarto mandato de Lula e conta o que aliados do presidente têm dito sobre o que pensa o presidente para a formação do ministério. Ela também explica o pacote fiscal apresentado pelo ministro do Planejamento, Bruno Moretti, e as repercussões dele nos setores de esquerda e na Faria Lima.
Convidado: Ana Flor, comentarista da GloboNews e colunista do g1.
O podcast O Assunto é produzido por: Luiz Felipe Silva, Luiz Gabriel Franco, Juliene Moretti, Stéphanie Nascimento, Marco Antônio Martins e Thomé Granemann. Na apresentação: Natuza Nery.
Lula tem mais força que Dilma para conciliar ajuste fiscal e PT
O que você precisa saber:
Hugo Motta pode debater projeto de ajuste fiscal com líderes na Câmara já na próxima semana;
BB: expectativa eleitoral do agronegócio por perdão de dívidas rurais ajuda a explicar tombo no resultado;
Governo descarta adiamento da reforma tributária;
Governo acerta com Congresso projeto de ajuste fiscal que pode chegar a R$ 80 bi em 2027;
Dólar dispara 2% e bate R$ 5,79, maior nível desde abril de 2025; Ibovespa cai com dúvidas sobre pacote fiscal.
O Assunto é o podcast diário produzido pelo g1, disponível em todas as plataformas de áudio e no YouTube. Desde a estreia, em agosto de 2019, o podcast O Assunto soma mais de 168 milhões de downloads em todas as plataformas de áudio.
Dinheiro, PIB, economia
Natalia Filippin/G1
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