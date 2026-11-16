Uma experiência construída entre pesquisadores e comunidades ribeirinhas do Amazonas chegou às páginas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na edição de 2026. O manejo sustentável do pirarucu, desenvolvido desde 1999 pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá em conjunto com comunidades ribeirinhas, foi tema de uma questão da prova de Ciências da Natureza, aplicada no domingo, 15 de novembro. O Instituto tem sede em Tefé (AM).

O enunciado apresenta a recuperação dos estoques naturais de pirarucu no Médio Solimões e descreve a assistência do Instituto Mamirauá à pesca na região. Com base em texto publicado no portal do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), a questão informa o aumento expressivo na população da espécie nas áreas de manejo sustentável e pede aos participantes que identifiquem a estratégia de conservação descrita: o extrativismo sustentável.

A presença do tema no exame coloca em evidência uma contribuição do Amazonas para um dos grandes desafios ambientais contemporâneos: conservar a biodiversidade e, ao mesmo tempo, garantir alimento, trabalho e renda às populações que dependem dos recursos naturais. Para Tefé e o Amazonas, é também uma oportunidade de ver uma experiência do território integrar a formação de estudantes de todo o país.

“Ver essa experiência em uma avaliação nacional é um reconhecimento significativo sobre o papel da ciência e da tecnologia na sociedade, mostrando que a inovação não acontece apenas nos laboratórios, mas também nasce dos territórios, do encontro entre diferentes conhecimentos e da capacidade das comunidades de construir soluções para seus próprios desafios. É uma oportunidade de reconhecer essa forma de produzir ciência e tecnologia como parte fundamental da formação e do desenvolvimento do Brasil”, celebra Dávila Corrêa, diretora de Manejo e Desenvolvimento Social do Instituto Mamirauá.

O sentimento de reconhecimento também é compartilhado por quem representa as comunidades manejadoras. “É uma imensa alegria ver o trabalho do manejo reconhecido. O trabalho que a gente faz é feito por muitas mãos, principalmente quem está na base. Isso nos dá autonomia para tentar melhorar cada dia mais”, afirma Cleissiane Souza da Silva, presidente da Federação dos Manejadores e Manejadoras de Pirarucu de Mamirauá (Femapam).

Conhecimento científico e tradicional

O manejo participativo do pirarucu reúne pesquisa científica, conhecimento dos pescadores e organização comunitária. As comunidades são protagonistas da proteção dos ambientes aquáticos, da contagem dos peixes, da definição de regras de uso e das etapas de pesca e comercialização. O Instituto Mamirauá oferece assessoria técnica ao processo.

A contagem permite avaliar os estoques e orientar a quantidade de animais que poderá ser capturada após validação do Ibama. Nas áreas assessoradas, o sistema prevê a retirada de, no máximo, 30% dos pirarucus adultos contabilizados, preservando a maior parte dos indivíduos para a continuidade da reprodução. O trabalho também envolve vigilância dos lagos e treinamento dos grupos de manejo.

“O conhecimento acumulado pelos pescadores sobre o comportamento do pirarucu, a dinâmica dos lagos e os ciclos naturais da espécie foi fundamental para desenvolver, em parceria com pesquisadores do Mamirauá, uma metodologia de monitoramento e definição de regras sustentáveis de pesca. Essa construção coletiva permitiu transformar conhecimentos em um sistema de gestão comunitária dos recursos naturais”, completa Dávila.

Para Cleissiane, os resultados também se expressam nas condições de vida e de trabalho de pescadores e pescadoras. “O manejo do pirarucu trouxe a melhoria das famílias e da comunidade. As pessoas que moram em comunidades e dependem do manejo do pirarucu conseguem ter uma vida confortável. Falando em questão do manejo em si, eu coloco a questão das tecnologias sociais, que o que impactou bastante, tanto na qualidade do peixe, quanto no bem-estar da saúde do pescador e da pescadora”, ressalta.

A Amazônia como lugar de produção de conhecimento

A experiência iniciada no Médio Solimões ultrapassou os limites da região. Ao longo dos anos, o modelo de manejo comunitário foi aprimorado e replicado em diferentes regiões da bacia amazônica, em unidades de conservação, terras indígenas e áreas regidas por acordos de pesca. O Instituto Mamirauá também recebe ribeirinhos e técnicos de outras regiões do Brasil e de países vizinhos para intercâmbios e atividades de formação, compartilhando os conhecimentos construídos com as comunidades.

Ao abordar o manejo do pirarucu, o Enem aproxima conceitos estudados em sala de aula dessa experiência concreta do interior do Amazonas. A conservação ganha exemplos reconhecíveis: lagos protegidos pelas comunidades, pescadores que monitoram os estoques e decisões de pesca orientadas pelo conhecimento sobre a espécie.

Para os estudantes da região, o tema oferece uma conexão direta entre o conteúdo da prova e a realidade de suas famílias e comunidades. Para os demais participantes, apresenta uma Amazônia que produz ciência e desenvolve soluções a partir da colaboração entre instituições de pesquisa e populações tradicionais.

Sobre o Instituto Mamirauá

O Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá é uma organização social vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), com sede em Tefé-AM. Atua em pesquisa científica, conservação da biodiversidade e desenvolvimento sustentável, em parceria com comunidades tradicionais e indígenas de 36 áreas protegidas, nos estados do Amazonas, Pará e Amapá.