Nos dias 17 e 18 de novembro, Manaus recebe o Encontro de Salvaguarda do Boi-Bumbá do Amazonas, que reúne representantes da cultura popular, pesquisadores, artistas, agentes culturais e brincantes em uma programação de diálogo e troca de experiências para fortalecer ações de preservação da manifestação como patrimônio cultural brasileiro.

A programação gratuita é uma realização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

As atividades serão realizadas no Luso Sporting Club, no Centro de Artes da Universidade Federal do Amazonas (CAUA) e no Largo de São Sebastião. A programação contempla painéis, oficinas, exposição e apresentações culturais, com o objetivo de ampliar o debate sobre a salvaguarda da manifestação e valorizar os conhecimentos, as práticas e as tradições que mantêm viva essa expressão da identidade amazonense.

A abertura oficial ocorre na terça-feira (17/11), às 8h30, no Luso Sporting Club, com uma mesa solene. Às 9h30, será realizado o painel “O Boi-Bumbá como Patrimônio Cultural do Brasil”. Em seguida, às 10h30, será apresentado o Plano de Salvaguarda, desenvolvido pelo Iphan e pelo PET Design da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

No período da tarde, a programação continua às 14h, com o projeto “Memória, Território e Patrimônios Imateriais — Boi-Bumbá do Médio Amazonas e Parintins”, realizado pelo Museu da Pessoa e pelo Iphan. Às 16h, será aberta ao público a exposição “Vidas em Toadas”. O primeiro dia será encerrado com a reunião do Coletivo Deliberativo da Salvaguarda, às 17h.

Na quarta-feira (18/11), as atividades começam às 8h30, com oficinas temáticas no Luso Sporting Club e no CAUA. Os participantes poderão discutir quatro eixos: Música e Identidade Sonora; Artes Cênicas e Performance; Artes Visuais, Plásticas e Sustentabilidade; e Gestão Cultural e Sustentabilidade Econômica. Após o intervalo para almoço, às 14h, as oficinas terão continuidade. Às 16h30, serão apresentados os resultados dos trabalhos desenvolvidos.

Um dos destaques do segundo dia será o cortejo cultural, previsto para as 17h, com saída do Luso Sporting Club em direção ao Largo de São Sebastião. No local, a partir das 18h, ocorrerá o encerramento cultural, com apresentações dos bois do Amazonas, reunindo o público em uma celebração da tradição e da diversidade da manifestação.

A exposição “Vidas em Toadas” também integra a programação aberta ao público e amplia o contato dos visitantes com elementos da memória e da expressão artística do Boi-Bumbá. A iniciativa busca aproximar diferentes públicos dessa manifestação cultural e destacar a importância dos saberes e das práticas transmitidos entre gerações.

O Encontro de Salvaguarda do Boi-Bumbá do Amazonas tem realização do Iphan, do Ministério da Cultura e do Governo Federal, por meio do Governo do Brasil, e conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e da Ufam.

A iniciativa representa um espaço estratégico para o fortalecimento das políticas de preservação do patrimônio cultural no Amazonas. Ao promover a participação dos detentores dessa tradição nas discussões sobre sua salvaguarda, o encontro contribui para a valorização dos saberes populares, a transmissão de conhecimentos entre gerações e a continuidade do Boi-Bumbá como expressão da identidade, da memória e da diversidade cultural do povo amazonense.