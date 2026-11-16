Pessoa mexendo no celular
Reprodução/ RBS TV
O avanço das casas de apostas online segue consumindo uma parcela relevante dos recursos das famílias brasileiras. Nos primeiros sete meses de 2026, a saída líquida de recursos das famílias associada às bets foi estimada em R$ 40,4 bilhões.
Os dados são do 4º Boletim Fiscal dos Estados Brasileiros, produzido pelo Comsefaz em parceria com o Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento (Cicef), com apoio do Grupo de Gestores das Finanças Estaduais (Gefin).
Em todo o ano de 2025, o volume de transferências líquidas associados às bets alcançou R$ 62,5 bilhões.
Para chegar ao valor, o cálculo do Comsefaz compara quanto dinheiro as pessoas enviaram às empresas e quanto receberam de volta. Para isso, o estudo usa dados do Banco Central (BC) sobre o segmento de artes, cultura, esporte e recreação, no qual também estão classificadas as plataformas de apostas.
Agora no g1
Com o resultado, a média mensal de transferências feitas nos primeiros sete meses deste ano foi de R$ 5,77 bilhões, um aumento de 10,5% em comparação à média de 2025, de R$ 5,21 bilhões.
“Esse montante representa uma transferência substancial de renda das famílias para o setor, com impacto potencial sobre sua capacidade de honrar compromissos financeiros”, afirma o estudo.
O documento ainda reitera que a proibição de apostas para os beneficiários do Bolsa Família, adotada a partir de outubro de 2025, também trouxe uma mudança perceptível no volume de recursos movimentados.
“[Isso] sugere que as famílias de menor renda tinham participação relevante nesse mercado, o que, combinado ao elevado endividamento e comprometimento de renda, reforça o diagnóstico de fragilidade financeira das famílias brasileiras no ciclo atual”, diz.
*Esta reportagem está em atualização.

👁 0 visualizacoes

Mais lidos da semana
  1. Embratur traz operadores de três países para conhecer potencial do Amazonas em viagens de incentivo (36 visualizacoes)
  2. Jovem morre após bater moto em carreta na Avenida Autaz Mirim (29 visualizacoes)
  3. Mel de aroeira é estudado por potencial contra bactéria ligada a gastrite, úlceras e câncer de estômago (28 visualizacoes)
  4. Os 7 filmes e séries mais assistidos hoje no streaming | 13 de novembro de 2026 (28 visualizacoes)
  5. Manaus terá seis toneladas de pirarucu fresco à venda a partir de R$ 8 o quilo (26 visualizacoes)
PUBLICIDADE

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui