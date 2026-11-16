Pessoa mexendo no celularReprodução/ RBS TVO avanço das casas de apostas online segue consumindo uma parcela relevante dos recursos das famílias brasileiras. Nos primeiros sete meses de 2026, a saída líquida de recursos das famílias associada às bets foi estimada em R$ 40,4 bilhões.Os dados são do 4º Boletim Fiscal dos Estados Brasileiros, produzido pelo Comsefaz em parceria com o Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento (Cicef), com apoio do Grupo de Gestores das Finanças Estaduais (Gefin).Em todo o ano de 2025, o volume de transferências líquidas associados às bets alcançou R$ 62,5 bilhões.Para chegar ao valor, o cálculo do Comsefaz compara quanto dinheiro as pessoas enviaram às empresas e quanto receberam de volta. Para isso, o estudo usa dados do Banco Central (BC) sobre o segmento de artes, cultura, esporte e recreação, no qual também estão classificadas as plataformas de apostas.Agora no g1Com o resultado, a média mensal de transferências feitas nos primeiros sete meses deste ano foi de R$ 5,77 bilhões, um aumento de 10,5% em comparação à média de 2025, de R$ 5,21 bilhões.“Esse montante representa uma transferência substancial de renda das famílias para o setor, com impacto potencial sobre sua capacidade de honrar compromissos financeiros”, afirma o estudo.O documento ainda reitera que a proibição de apostas para os beneficiários do Bolsa Família, adotada a partir de outubro de 2025, também trouxe uma mudança perceptível no volume de recursos movimentados.“[Isso] sugere que as famílias de menor renda tinham participação relevante nesse mercado, o que, combinado ao elevado endividamento e comprometimento de renda, reforça o diagnóstico de fragilidade financeira das famílias brasileiras no ciclo atual”, diz.*Esta reportagem está em atualização.