O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), por meio da equipe de Fiscalização, registrou 1.839 infrações de trânsito, entre o domingo (08/11) e esta segunda-feira (16/11), durante as operações deflagradas em todas as zonas de Manaus, com o objetivo de reduzir sinistros e vítimas de trânsito.

De acordo com a equipe de Fiscalização do Detran-AM, cerca de 63% das infrações são consideradas gravíssimas de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), mostrando a completa falta de comprometimento e responsabilidade dos condutores para com o sistema viário.

Entre as principais infrações registradas estão: pilotar motocicleta sem capacete (248), veículo sem equipamento obrigatório (214), dirigir sem habilitação (193), passageiro sem capacete (134), dirigir com calçado inadequado (111), recusar o teste do bafômetro (84), entregar o veículo a quem não tem habilitação (76), veículo sem placa (60), trafegar em calçada, canteiro ou ciclovia (50), fazer retorno sobre canteiro, calçada ou faixa de pedestres (43).

O órgão contou com o apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do Batalhão de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar do Amazonas (BPTran).

Salvar vidas

Os dados mostram o alto índice de condutores e passageiros que não utilizam o capacete de segurança. Além disso, há também o alerta em relação à embriaguez ao volante.

O coordenador-geral da Fiscalização do Detran Amazonas, Arthur Cruz, ressalta que salvar vidas nas vias é a principal preocupação do órgão, e reforça a necessidade de boas práticas no trânsito.

“Todas as ações têm a finalidade de reduzir os índices de sinistros de trânsito com vítimas lesionadas e fatais, mas também enfatizar que o condutor é o principal responsável pela segurança viária, seja pela sua vida ou pela vida do próximo”, finaliza ele.